#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
482.49
556.75
5.79
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
События

Пересмотреть стоимость госгрантов зарубежным университетам поручил Токаев

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2026 17:35 Фото: akorda.kz
На встрече с научной общественностью в КазНУ имени аль-Фараби в Алматы Касым-Жомарт Токаев напомнил, что три года назад поручил открыть в стране филиалы ведущих мировых университетов, сообщает Zakon.kz.

Это, по его словам, крайне важная задача.

"Данная инициатива, прежде всего, позволяет молодежи получить качественное образование у себя на родине. Благодаря этому мы сможем внедрить международные программы и передовые стандарты в отечественную систему высшего образования", – отметил президент.

Он рассказал, что за это время проделана масштабная работа. Открыто 33 филиала университетов, в том числе таких престижных вузов, как МИФИ, Университет Аризоны, Сорбонна, Университет Лотарингии, Кардиффский университет, Университет Де Монтфорт, Пекинский университет языка и культуры, а также мастерские Лу Баня.

"При этом взаимодействие с ведущими зарубежными вузами не должно сводиться лишь к формальному партнерству. Нам не нужны филиалы, созданные только ради отчета, которые не приносят реальной пользы отечественной науке. Ключевым критерием оценки должен стать содержательный вклад в научный потенциал страны, а не количество открытых учреждений. Все филиалы вузов в Казахстане призваны способствовать повышению конкурентоспособности в сфере высшего образования. Данный вопрос требует тщательной проработки", – указал глава государства.

Он продолжил, что в настоящее время большинство студентов, обучающихся в филиалах зарубежных университетов в Казахстане, – обладатели государственных грантов.

"Наблюдается значительный дисбаланс в распределении государственных образовательных грантов между национальными вузами и зарубежными учебными заведениями. По информации Правительства, стоимость государственных грантов, выделяемых зарубежному филиалу на обучение одного студента, в пять раз превышает стоимость грантов, выделяемых университетам, имеющим национальный статус. В такой ситуации даже неуместно говорить о наличии какой-либо конкуренции. Поэтому Правительству следует провести соответствующий анализ и пересмотреть стоимость государственных грантов, выделяемых зарубежным университетам", – поручил президент.

На встрече он также озвучил неприятные моменты в сфере финансирования науки. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Токаев в Алматы посетил один из крупнейших университетов
14:20, Сегодня
Токаев провел в КазНУ встречу с научной общественностью
17:14, Сегодня
11 уголовных дел в науке: Токаев озвучил неприглядные факты
17:24, Сегодня
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Рублёв высказался о своей готовности к "Мастерс" в Майами
17:22, Сегодня
Легионер "Кызылжара" высказался о скандальной смене победителя Кубка Африки
16:59, Сегодня
Легенда UFC рассказал шокирующую правду о Коноре Макгрегоре
16:41, Сегодня
Как Азиатская конфедерация волейбола "кинула" казахстанский клуб
16:24, Сегодня
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: