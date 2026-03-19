Пересмотреть стоимость госгрантов зарубежным университетам поручил Токаев

На встрече с научной общественностью в КазНУ имени аль-Фараби в Алматы Касым-Жомарт Токаев напомнил, что три года назад поручил открыть в стране филиалы ведущих мировых университетов, сообщает Zakon.kz.

Это, по его словам, крайне важная задача.

"Данная инициатива, прежде всего, позволяет молодежи получить качественное образование у себя на родине. Благодаря этому мы сможем внедрить международные программы и передовые стандарты в отечественную систему высшего образования", – отметил президент.

Он рассказал, что за это время проделана масштабная работа. Открыто 33 филиала университетов, в том числе таких престижных вузов, как МИФИ, Университет Аризоны, Сорбонна, Университет Лотарингии, Кардиффский университет, Университет Де Монтфорт, Пекинский университет языка и культуры, а также мастерские Лу Баня.

"При этом взаимодействие с ведущими зарубежными вузами не должно сводиться лишь к формальному партнерству. Нам не нужны филиалы, созданные только ради отчета, которые не приносят реальной пользы отечественной науке. Ключевым критерием оценки должен стать содержательный вклад в научный потенциал страны, а не количество открытых учреждений. Все филиалы вузов в Казахстане призваны способствовать повышению конкурентоспособности в сфере высшего образования. Данный вопрос требует тщательной проработки", – указал глава государства.

Он продолжил, что в настоящее время большинство студентов, обучающихся в филиалах зарубежных университетов в Казахстане, – обладатели государственных грантов.

"Наблюдается значительный дисбаланс в распределении государственных образовательных грантов между национальными вузами и зарубежными учебными заведениями. По информации Правительства, стоимость государственных грантов, выделяемых зарубежному филиалу на обучение одного студента, в пять раз превышает стоимость грантов, выделяемых университетам, имеющим национальный статус. В такой ситуации даже неуместно говорить о наличии какой-либо конкуренции. Поэтому Правительству следует провести соответствующий анализ и пересмотреть стоимость государственных грантов, выделяемых зарубежным университетам", – поручил президент.

На встрече он также озвучил неприятные моменты в сфере финансирования науки.