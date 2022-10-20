Токаев назвал постыдной ситуацией отсутствие памятника Абаю в Жетысуской области

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 20 октября на встрече с общественностью сказал, что в Жетысуской области нет ни одного достойного памятника казахскому поэту Абаю Кунанбаеву, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, это постыдная ситуация, большое упущение, которое нужно исправить.

Сегодня мавзолей великого Абая является одним из самых известных объектов в Казахстане.

Как известно, знаменитый казахский ученый Шокан Уалиханов похоронен в Алтын Емеле. В селе Шанканай есть его памятник и музей.

Токаев отметил, что местные жители заботятся о месте захоронения великого сына казахского народа. Но этого недостаточно. Мы должны пропагандировать наследие Шокана на мировом уровне. Нам надо чтить наших знаменитых соотечественников. Следует уделять постоянное внимание таким историческим местам, о них должно знать подрастающее поколение.

Также президент поднял проблему захоронения за рубежом выдающихся личностей в истории Казахстана.

По его словам, многие выдающиеся деятели, сыгравшие особую роль в истории, покоятся за границей. Великие сыны нашего народа – Аль-Фараби и султан Бейбарс – похоронены в сирийском Дамаске. Могилы двух из трех знаменитых казахских биев – Толе би и Айтеке би – находятся в Узбекистане. Мавзолеи Курмангазы и Бокей-хана расположены в России. На чужбине покоятся и многие другие исторические личности.

Конечно, их останки невозможно перезахоронить на нашей земле. Такая цель и не ставится. Но наш гражданский долг – не забывать наших великих предков, волею судеб нашедших последний кров на чужбине. Касым-Жомарт Токаев

14 сентября Папа Римский Франциск в ходе выступления на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий процитировал слова казахского поэта Абая Кунанбаева.