Токаев назвал постыдной ситуацией отсутствие памятника Абаю в Жетысуской области
По словам президента, это постыдная ситуация, большое упущение, которое нужно исправить.
Сегодня мавзолей великого Абая является одним из самых известных объектов в Казахстане.
Как известно, знаменитый казахский ученый Шокан Уалиханов похоронен в Алтын Емеле. В селе Шанканай есть его памятник и музей.
Токаев отметил, что местные жители заботятся о месте захоронения великого сына казахского народа. Но этого недостаточно. Мы должны пропагандировать наследие Шокана на мировом уровне. Нам надо чтить наших знаменитых соотечественников. Следует уделять постоянное внимание таким историческим местам, о них должно знать подрастающее поколение.
Также президент поднял проблему захоронения за рубежом выдающихся личностей в истории Казахстана.
По его словам, многие выдающиеся деятели, сыгравшие особую роль в истории, покоятся за границей. Великие сыны нашего народа – Аль-Фараби и султан Бейбарс – похоронены в сирийском Дамаске. Могилы двух из трех знаменитых казахских биев – Толе би и Айтеке би – находятся в Узбекистане. Мавзолеи Курмангазы и Бокей-хана расположены в России. На чужбине покоятся и многие другие исторические личности.
Конечно, их останки невозможно перезахоронить на нашей земле. Такая цель и не ставится. Но наш гражданский долг – не забывать наших великих предков, волею судеб нашедших последний кров на чужбине. Касым-Жомарт Токаев
14 сентября Папа Римский Франциск в ходе выступления на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий процитировал слова казахского поэта Абая Кунанбаева.