В Алматы проверят законность строительства ЖК "Монблан"

Акима Алматы Ерболата Досаева на встрече с жителями Бостандыкского района попросили запретить строительство ЖК "Монблан" в ущелье Ремизовка и привести в порядок ландшафтную местность, сообщает Zakon.kz.

Градоначальник пообещал проследить за этим вопросом.

Даю протокольное поручение управлению градостроительного контроля, разрешение у них есть на проверку. Хочу предупредить: когда мы вносим предписания, они должны исправить все. К сожалению, все такие предприятия зарегистрированы как субъекты микропредпринимательства. Ерболат Досаев

С просьбой проверить законность строительства ЖК "Монблан" к акиму обратились жители Бостандыкского района.

Мы ранее обращались к вам с просьбой вмешаться в деятельность строительной компании по строительству в пределах водоохранной полосы правого притока реки Кербулак жилого комплекса "Монблан" в Бостандыкском районе в ущелье Ремизовка, – сказали они.

Местные жители отметили, что постановлением акима города от 15 декабря 2020 года установлена водоохранная полоса правого притока реки Кербулак 35 м в обе стороны и установлен запрет на строительство здания в пределах водоохранной полосы.

Исток правого притока реки и его русло находятся в естественном логе, глубина которого 10 м. Тем не менее строительная компания продолжает вести строительство жилого комплекса и засыпку данного лога, что категорически запрещено законодательством и пагубно влияет на окружающую среду. Просим взять под контроль данный вопрос и запретить строительство ЖК "Монблан" и привести в порядок ландшафтную местность. Жители Бостандыкского района

13 октября на встрече с жителями Ауэзовского района аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, как принимаются решения о застройке города. По его словам, все проекты рассматриваются на Градостроительном совете города.