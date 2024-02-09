"Игнорируют закон": алматинцы попросили Досаева проверить строительство в предгорьях

Сегодня, 9 февраля 2024 года, жители Алматы попросили акима Ерболата Досаева провести аудит строительства в предгорных районах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам одной из жительниц, принятый закон о запрете строительства на склонах более 15 градусов игнорируют жители. Более того, отсутствует контроль за соблюдением этих правил, поскольку стройки продолжаются.

"Есть лазейка, когда застройщик приобретает ИЖС, а вместо этого строит МЖК. Это не только возле обсерватории, на сегодняшний день несколько таких объектов только на Каменском плато. Также подсыпаются склоны и утрамбовываются для застройки, вырубаются сады. Поэтому к вам огромная просьба от всех жителей предгорий, не только от Медеуского района, пожалуйста, после вчерашней катастрофы назначьте аудит по всем предгорьям и выявите опасные участки. А на время аудита объявите мораторий на застройки. Пожалуйста, останьтесь в памяти всех жителей Алматы, как руководитель, который спасет жизни", – сказала алматинка.

Отвечая на вопрос, Ерболат Досаев пообещал закрыть лазейку, из-за которой возобновляются стройки в предгорьях.

"Надеемся, что сейчас в рамках поручения главы государства по обеспечению сейсмобезопасности города Парламент поддержит и мы окончательно закроем крайнюю лазейку, из-за которой возобновляются новые стройки. По вопросу управления градостроительного контроля, связанные с верхней частью города и предгорий, уже работа начата. Мы ведем работу не только по стройкам текущего характера. Самое главное – в рамках генерального плана Алматы и корректировки ПДП мы эти все зоны перевели в рекреационные зоны. То есть там запрещено строить лазейками", – рассказал аким Алматы.

Однако уточнил, что прямой аудит всех земельных участков не получится провести.

"Мы сейчас проводим дополнительную геологию склонов. Вы знаете, вокруг Алматы основная земля – это суглинки первого и второго типа. На землях суглинки второго типа вообще нельзя строить, она сама оседает. Ну и понятно, идет активная хозяйственная деятельность, отсутствие единых канализационных сетей, потому что септики склоны гор обратно подсаживают. А по обсерватории, как и обещал, мы выиграли суды, стройки заморожены", – заключил Ерболат Досаев.

Ранее аким южной столицы пообещал жителям усилить контроль строительства в предгорной местности.