В Уральске мать двоих детей пыталась спрыгнуть с моста
В полицию позвонили и сообщили, что женщина стоит на перилах моста. На место незамедлительно были направлены наряды.
Инспектор службы БПП УП Уральска Тынымгерей Амангелдиев и его напарник Нурсултан Джанабаев приехали первыми.
Прибыв на место, они увидели женщину, которая пыталась сброситься с моста. Полицейские незаметно подошли к женщине и вытянули ее на безопасное расстояние.
Женщину доставили в управление полиции города, чтобы выяснить все обстоятельства.
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