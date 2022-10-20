В Уральске мать двоих детей пыталась спрыгнуть с моста

41-летняя жительница Уральска поссорилась с супругом и решила покончить жизнь самоубийством утром 20 октября. Как оказалось, она вместе с мужем воспитывает двоих несовершеннолетних детей, сообщает Zakon.kz.

В полицию позвонили и сообщили, что женщина стоит на перилах моста. На место незамедлительно были направлены наряды.

Инспектор службы БПП УП Уральска Тынымгерей Амангелдиев и его напарник Нурсултан Джанабаев приехали первыми.

Прибыв на место, они увидели женщину, которая пыталась сброситься с моста. Полицейские незаметно подошли к женщине и вытянули ее на безопасное расстояние.

Женщину доставили в управление полиции города, чтобы выяснить все обстоятельства.

15 октября мужчина взобрался на электрическую вышку и пытался совершить суицид в Павлодаре. Полицейский спас мужчину.

14 октября в одном из лицеев Алматы школьница пыталась совершить суицид.

30 сентября мужчину, пытавшегося броситься под колеса автобуса, спасли полицейские Атырау.