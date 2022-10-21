Стало известно еще об одном мальчике, которого назвали в честь Токаева
Мальчик родился 30 июня 2007 года в Таразе. Он был долгожданным первенцем у родителей, соответственно, право выбора имени досталось дедушке, у которого внук также первый. Дедушка Халык нарек ребенка Касымжомартом.
По словам мамы мальчика Алии Мадимаровой, дедушка работал в Жамбылской области врачом местной амбулатории и всегда с уважением отзывался о Касым-Жомарте Кемелевиче. Ему импонировало, что Токаев, в то время трудившийся на посту министра иностранных дел Республики Казахстан, очень интеллигентен, обладает отличным образованием, знает несколько языков и много читает. Халык мечтал, чтобы внук был похож на образованного и умного дипломата.
Когда мальчику исполнился годик, бабушка написала Касым-Жомарту Токаеву письмо с просьбой благословить внука, но с оговоркой, что семья ни в чем не нуждается и ничего не просит. Она просто надеялась, что в будущем малыш станет похожим на своего известного тезку, – рассказывает мама мальчика.
Фото: из личного архива
В первом классе ребенок самостоятельно написал письмо своему кумиру.
В нашей семье очень почитают Касым-Жомарта Кемелевича. Во многих комнатах у нас есть его портреты. Токаева ставим в пример подрастающему сыну. Когда Касымжомарту исполнилось семь лет, он сам написал письмо Токаеву и вложил туда его фотографию, чтобы получить автограф. Ответ пришел ближе к Новому году, и кроме письма и фотографии с подписью, был еще подарок – конструктор. Это стало настоящим сюрпризом! – поделилась Алия.
"Дорогой Касымжомарт!
Поздравляю тебя с Новым годом!
Я получил письмо, которое ты мне написал. Большое спасибо за поздравления. Меня радует твое стремление.
Расти достойным юношей, который оправдает надежды родителей. Будь сыном народа. Желаю, чтобы у тебя были только положительные качества и ты вырос хорошим человеком.
Новый год – особенный праздник для таких ребят, как ты. Прими от меня скромный подарок, который я отправил тебе.
Пусть у тебя всегда будет мирное небо над головой и крепкое здоровье.
С пожеланиями: Касым-Жомарт Токаев", – говорится в письме.
Сейчас мальчику 15 лет. Он учится в престижном столичном лицее, является активистом, занимается большим и настольным теннисом, играет на домбре и фортепиано, танцует лезгинку.
Мы действительно благодарны за то, что известный человек нашел время и ответил обычному ребенку. Это послужило толчком для сына: взяв пример с кумира, он воодушевился, начал стремиться к достижению успехов.Алия Мадимарова
К слову, у президента Казахстана необычное двойное имя. Как он сам рассказал в книге "Слово об отце", имя Касым он получил в честь своего дяди, а Жомартом его назвала мама.