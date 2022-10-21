Стало известно еще об одном мальчике, которого назвали в честь Токаева

Как признались родные маленького тезки президента, нарекая ребенка, они надеялись вместе с именем передать ему и черты личности Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

Мальчик родился 30 июня 2007 года в Таразе. Он был долгожданным первенцем у родителей, соответственно, право выбора имени досталось дедушке, у которого внук также первый. Дедушка Халык нарек ребенка Касымжомартом.

По словам мамы мальчика Алии Мадимаровой, дедушка работал в Жамбылской области врачом местной амбулатории и всегда с уважением отзывался о Касым-Жомарте Кемелевиче. Ему импонировало, что Токаев, в то время трудившийся на посту министра иностранных дел Республики Казахстан, очень интеллигентен, обладает отличным образованием, знает несколько языков и много читает. Халык мечтал, чтобы внук был похож на образованного и умного дипломата.

Когда мальчику исполнился годик, бабушка написала Касым-Жомарту Токаеву письмо с просьбой благословить внука, но с оговоркой, что семья ни в чем не нуждается и ничего не просит. Она просто надеялась, что в будущем малыш станет похожим на своего известного тезку, – рассказывает мама мальчика.

Фото: из личного архива

Семья не питала особых надежд получить ответ Токаева, на тот момент являвшегося председателем Сената мажилиса III созыва, продолжает Алия. Но ответ последовал: помимо письма, адресат отправил книгу «Слово об отце». Так будущий президент узнал о маленьком Касымжомарте и даже несколько раз порадовал его неожиданными презентами.

В первом классе ребенок самостоятельно написал письмо своему кумиру.

В нашей семье очень почитают Касым-Жомарта Кемелевича. Во многих комнатах у нас есть его портреты. Токаева ставим в пример подрастающему сыну. Когда Касымжомарту исполнилось семь лет, он сам написал письмо Токаеву и вложил туда его фотографию, чтобы получить автограф. Ответ пришел ближе к Новому году, и кроме письма и фотографии с подписью, был еще подарок – конструктор. Это стало настоящим сюрпризом! – поделилась Алия.

"Дорогой Касымжомарт! Поздравляю тебя с Новым годом! Я получил письмо, которое ты мне написал. Большое спасибо за поздравления. Меня радует твое стремление. Расти достойным юношей, который оправдает надежды родителей. Будь сыном народа. Желаю, чтобы у тебя были только положительные качества и ты вырос хорошим человеком. Новый год – особенный праздник для таких ребят, как ты. Прими от меня скромный подарок, который я отправил тебе. Пусть у тебя всегда будет мирное небо над головой и крепкое здоровье. С пожеланиями: Касым-Жомарт Токаев", – говорится в письме.

Сейчас мальчику 15 лет. Он учится в престижном столичном лицее, является активистом, занимается большим и настольным теннисом, играет на домбре и фортепиано, танцует лезгинку.

Мы действительно благодарны за то, что известный человек нашел время и ответил обычному ребенку. Это послужило толчком для сына: взяв пример с кумира, он воодушевился, начал стремиться к достижению успехов. Алия Мадимарова

К слову, у президента Казахстана необычное двойное имя. Как он сам рассказал в книге "Слово об отце", имя Касым он получил в честь своего дяди, а Жомартом его назвала мама.