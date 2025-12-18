Император Японии устроил прием в честь Токаева

Сегодня, 18 декабря 2025 года, в честь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева был дан официальный прием от имени императора Нарухито, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба Акорды поделилась снимками и видео с мероприятия.

Ранее Токаев подчеркнул, что Страна восходящего солнца на протяжении многих лет вдохновляет народ Казахстана своей дисциплиной и стойкостью. По его словам, наши страны связывают давние дружественные отношения, основанные на взаимном уважении и плодотворном сотрудничестве в различных сферах.

Фото: akorda.kz

17 декабря в международном аэропорту Ханэда города Токио президента Казахстана встретила государственный министр иностранных дел Японии Аяно Кунимицу. Также известно, что во время визита будут подписаны соглашения на сумму свыше 3,7 млрд долларов.