Политика

Император Японии устроил прием в честь Токаева

император Японии, Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 10:02 Фото: akorda.kz
Сегодня, 18 декабря 2025 года, в честь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева был дан официальный прием от имени императора Нарухито, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба Акорды поделилась снимками и видео с мероприятия.

Ранее Токаев подчеркнул, что Страна восходящего солнца на протяжении многих лет вдохновляет народ Казахстана своей дисциплиной и стойкостью. По его словам, наши страны связывают давние дружественные отношения, основанные на взаимном уважении и плодотворном сотрудничестве в различных сферах.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz


17 декабря в международном аэропорту Ханэда города Токио президента Казахстана встретила государственный министр иностранных дел Японии Аяно Кунимицу. Также известно, что во время визита будут подписаны соглашения на сумму свыше 3,7 млрд долларов.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с императором Японии
09:11, Сегодня
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с императором Японии
По приглашению Токаева Казахстан посетит премьер-министр Японии
08:02, 08 августа 2024
По приглашению Токаева Казахстан посетит премьер-министр Японии
Фанаты Димаша в Перу устроили акцию в честь дня рождения кумира
06:19, 23 мая 2023
Фанаты Димаша в Перу устроили акцию в честь дня рождения кумира
Ошибка в тексте: