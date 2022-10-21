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Токаев назначил новых послов в трех странах

Токаев назначил новых послов в трех странах Фото: Telegram/pressmfakz
Назначены послы Казахстана в Австрии, Швейцарии и Сингапуре. Соответствующие указы подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Как следует из документа, опубликованного на сайте Акорды, Алибек Бакаев назначен Чрезвычайным и полномочным послом РК в Республике Австрия, постоянным представителем РК при международных организациях в Вене.

Он освобожден от должностей Чрезвычайного и полномочного посла РК в Швейцарской Конфедерации, Чрезвычайного и полномочного посла РК в Княжестве Лихтенштейн, Государстве Ватикан, при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству, - говорится в указе.

Согласно документу, Кайрат Саржанов назначен Чрезвычайным и полномочным послом РК в Швейцарской Конфедерации, Аскар Куттыкадам назначен Чрезвычайным и полномочным послом РК в Республике Сингапур.

Также сообщается, что указом главы государства Аркен Арыстанов освобожден от должностей Чрезвычайного и полномочного посла РК в Республике Сингапур, Чрезвычайного и полномочного посла РК в Новой Зеландии, Чрезвычайного и полномочного посла РК в Австралийском Союзе по совместительству.

6 октября распоряжением президента Касым-Жомарта Токаева был назначен заместитель министра внутренних дел РК. Им стал Игорь Лепеха.

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