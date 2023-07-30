Какие знаки зодиака сложнее всего любить

Астрологи составили подборку знаков зодиака, которые меньше всего способны любить и проявлять чувства в отношениях, сообщает Zakon.kz.

Как утверждают специалисты, в зависимости от даты рождения и знака зодиака, люди способны быть эмоциональными или же скудными на проявления чувств. Как ведут себя знаки зодиака в отношениях и кого любить сложнее всего, рассказал Bazaar.

12. Рак

Рак олицетворяет собой идеальный пример того, как должна выглядеть любовь в отношениях. Представители данного знака терпеливые, всепрощающие и надежные. Так что с Раками строить семьи одно удовольствие.

11. Рыбы

Самое любящее сердце принадлежит Рыбам. Они пройдут через огонь и воду ради того, кто им дорог. С ними не бывает недосказанности или напряжения. Люди этого знака всегда знают, чего хотят, и уважительно относятся к желаниям партнера. Главное в отношениях с Рыбами – это поддерживать взаимность.

10. Весы

Весы вывернутся наизнанку, чтобы быть уверенными в том, что у их половинки все хорошо. А еще, в них очень легко влюбиться. Ведь с первых минут рядом с ними становится тепло и уютно. Поэтому кто ищет спокойствия и идиллию, обратите внимание на Весов.

9. Телец

Если Тельцы и любят, то, чаще всего, это навсегда. Да и такой уровень преданности и надежности очень редко встречается в жизни. Они предпочитают, когда в отношениях все прозрачно и понятно. Такой же открытости, непременно, будут ждать и от своей половинки.

8. Овен

Овны всегда ставят в приоритет свою половинку, заботясь об интересах любимого. Они умело создают такую атмосферу, где родному человеку очень комфортно находиться. Эти отношения, зачастую, основываются на партнерских принципах. Поэтому будьте готовы, что вам придется немало отдавать взамен.

7. Лев

Независимые и самоуверенные Львы в отношениях ведут себя, словно они настоящие цари. Поэтому важно помнить, что такие люди пойдут на любые ухищрения, чтобы демонстративно показать вам, что они в вас не нуждаются. С данным знаком комфортно сосуществовать лишь тем, у кого с самооценкой все в порядке.

6. Близнецы

Близнецы за свою любовь способны отдать все, что у них имеется. К ногам своих половинок они кидают целый мир. Но многих такая одержимость может отпугнуть. А у кого-то, порой, возникает чувство азарта, чтобы проверить на прочность представителей этого знака. Поэтому сердца Близнецов часто бывают израненными.

5. Козерог

Рядом с Козерогами стоит забыть о романтике. Они настолько практичные натуры, что даже своих избранников оценивают по принципу "за" и "против". Такие люди предпочитают опираться на разум, напрочь отключая сердце.

4. Водолей

Представители данного знака от природы очень сдержанные и закрытые люди. Дистанция между вами и Водолеем может сокращаться настолько медленно, что вы просто начинаете терять интерес. Мало кому удается распознать их истинные мотивы и намерения. Потому как влюбиться для них – это настоящий риск.

3. Стрелец

С импульсивными Стрельцами скучно никогда не бывает. Хотите итальянских страстей в отношениях? Да пожалуйста! Люди этого знака черпают энергию от движения, гонки и развития. Поэтому и партнер им нужен только под стать.

2. Скорпион

Скорпионы никогда не знают, чего они хотят. Они постоянно мечутся не только в делах, но и на любовном фронте. Поэтому на серьезные отношения можно рассчитывать с ними лишь тогда, когда наступает эмоциональная зрелость.

1. Дева

Лидером в рейтинге "Бесчувственные знаки зодиака", бесспорно, являются Девы. К большинству отношений они подходят с аналитической и управляющей позиций. Чтобы им влюбиться в кого-то, придется немного ослабить хватку и оборону. А это, в принципе, не свойственно их природе. Так что добиться расположения Дев сможет не каждый. Но если это случается, то люди данного знака оказываются очень даже комфортными партнерами.

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