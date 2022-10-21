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В зоопарке Алматы показали, как делают педикюр слону

В зоопарке Алматы показали, как делают педикюр слону Фото: pixabay
Слону сделали педикюр в зоопарке Алматы. Такое необычное видео опубликовали сотрудники на странице в Instagram 20 октября, сообщает Zakon.kz.

В подписи к видео отмечено, что слонам очень нравится свежий педикюр.

Ну, не то чтобы очень! Но они понимают, что процедура необходима, – говорят специалисты.

Как заявлено в сообщении, ногти слонов приводят в порядок каждый квартал, иногда раз в два месяца.

В дополнении указано, что педикюр слонам необходим для здоровья стоп и пальцев. В дикой природе слоны в водоемах сами отмачивают ногти и затем точат о камни и скальный грунт. В зоопарке же эту процедуру проводят киперы.

Слонам не больно! Нам ведь не больно, когда стригут ногти. Ну если, конечно, не под самый корень, – подытожили специалисты.

В начале октября стало известно, что в зоопарке Алматы билеты меняют на желуди.

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