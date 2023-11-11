В зоопарке Алматы показали летучих собак

10 ноября 2023 года на странице зоопарка Алматы в Instagram было опубликовано видео про крыланов, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в подписи к видео, в дикой природе нильские крыланы живут в тропиках Африки. Питаются нектаром цветов и соком сочных фруктов.

Египетская летучая собака, или нильский крылан (лат. Rousettus aegyptiacus) – вид рукокрылых семейства крыланов.

"При кормлении в зоопарке мы используем вот такие ведерки, куда накладываем нарезанные яблоки, груши, бананы, хурму, мандарины и апельсины. Крыланы жуют фрукты, проглатывают сочное пюре, а жмых выплевывают". Пресс-служба зоопарка Алматы

Кстати, у зоопарке у трех мамочек-крыланов родились маленькие крыланчики.

"Можете прийти и увидеть их сами. Мамочки очень бережно относятся к своим малышам и стараются укрыть их, как одеялом, своими крыльями". Пресс-служба зоопарка Алматы

Крыланы отличаются от летучих мышей более крупными размерами, у многих из них нет хвоста. Отряд включает в себя огромное число видов (1200), что составляет 23,1% всех млекопитающих. По своей многочисленности уступает только отряду грызунов.

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