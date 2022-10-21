Мурал Мухтара Ауэзова, безопасные пешеходы, линейный парк установят в Актобе

Ассоциация урбанистов Казахстана Q88 совместно с акиматом Актюбинской области разработали эскизные проекты для реновации Актобе, сообщает Zakon.kz.

Цель проектов – создание общественных центров притяжения, где каждый житель города сможет качественно провести время.

Ключевые критерии при создании центров притяжения – комфорт, безопасность, экологичность и инклюзия.

Для достижения критериев ассоциация ведет общественные обсуждения проектов со всеми категориями жителей города: молодежью, общественными объединениями, лидерами мнений, экспертами, депутатами маслихата и старейшинами города.

На обсуждениях члены ассоциации представили пять проектов для реновации в городе:

Линейный парк по проспекту Алии Молдагуловой. Art&Science центр на базе юношеской библиотеки им. С. Жиенбаева. Создание безопасных пешеходных переходов. Показательный двор по адресу ул. Есет Батыра, 162. 10 муралов с культурным и общественным посылом.

Линейный парк по проспекту Алии Молдагуловой

Одним из первых проектов, представленных Ассоциацией, является трансформация аллеи по пр. Алии Молдагуловой, между ул. Акайулы и ул. С. Баишева, в линейный парк длиной более 500 м, который будет обеспечивать связь с окружающей территорией и обратно. По проекту, данный парк будет привлекать как спортсменов для активного отдыха, так и пенсионеров, родителей с детьми и просто горожан, которые пришли отдохнуть.

Фото: Ассоциация урбанистов Казахстана Q88

Урбанисты разделили парк на несколько основных зон: прогулочная аллея и дорожки, детские игровые площадки, зона фонтанов и зона тихого отдыха. Использование асфальта, бетона и других материалов, которые не соответствуют современным стандартам комфортной инфраструктуры, будет снижено до минимума. Вместо них в проекте применяются материалы, максимально приближенные к природе.

Для интереса детей разных возрастов в парк завезут детские площадки с различными препятствиями. Для спортивного населения города будут представлены воркаут-зоны. Установят малые архитектурные формы с акцентами на айдентику города. На разных участках создадут рельеф: появятся искусственные холмы, высадят новую флору.

Art & Science Center

Юношеская библиотека им. С. Жиенбаева станет точкой притяжения для детей и взрослых, где посетители смогут проводить свободное время в уникальных зонах для занятий музыкой, работой, учебой и съемок.

Основным концептом данного центра является объединение в единое пространство коворкинга, библиотеки, музыкальной студии, а также создание возможности для проведения различных мероприятий. Рассмотрены зоны арт-терапии, зоны для общения и переговоров, места для съемок роликов для социальных сетей.

Помимо существующей коллекции, в библиотеку запланировано привезти комплекты современных бестселлеров – команда урбанистов уже занимается подборкой совместно с Яндекс Академией. Каждая книга будет чипирована, что позволит вести учет.

В Art & Science-центре будет работать система распознавания лиц, чтобы контролировать тех, кто имеет доступ к оборудованию.

Безопасные пешеходные зоны

Для безопасности пешеходов урбанисты предлагают внедрить шведскую концепцию нулевого травматизма Vision Zero. Пилотные проекты планируются возле 10 школ (№2, 68, 21, 18, 31, 16, 38, 4, 48, 53).

Фото: Ассоциация урбанистов Казахстана Q88

Через правильный дорожный дизайн можно снизить уровень летальных исходов при авариях на дорогах. Он включает в себя такие аспекты, как создание приподнятых пешеходных переходов, ярких разметок, островков безопасности и установку светофоров и пандусов. Данные меры должны направить внимание водителей транспорта на снижение скорости при активном движении на дорогах.

Благоустройство двора

Образцовым двором для дальнейшего благоустройства всего города Ассоциация планирует облагородить дома по улице Есет батыра, 162.

Как отмечают урбанисты, проекты благоустройства придомовой территории разрабатывали еще в советское время. Особенностью проектированных зданий являлось то, что в тот период времени дворы считались местом сбора всех жителей ближайших домов, для каждого выделяли место: бабушки сидели, дышали свежим воздухом на скамейках, дети резвились на детской площадке, взрослые проводили время за столами, играли в настольные игры.

В наши дни ожидания и потребности людей растут, и окружающая среда требует постоянных обновлений. Так, площадки становятся более функциональными, соответствуют требованиям безопасности, международным трендам.

При разработке дизайн-проекта благоустройства двора урбанисты учли все стандарты современности и вложили их в конечный продукт в виде предложенного проекта. К этим стандартам отнесены следующие пункты:

Концепция предполагает проект благоустройства дворовой территории в виде закрытых, огороженных пространств, свободных от движения транспорта, загазованности. Возле подъездов, детских площадок отсутствуют парковки, тротуары всегда свободны. Мамы могут спокойно гулять с детьми, не опасаясь автомобилей. Экологичность, озеленение. Ландшафтный дизайн повышает привлекательность территории. Для обрамления дорог сажают деревья, живые изгороди. Важно предусмотреть возможность передвижения по территории родителей с колясками, лиц с ограниченной возможностью, пенсионеров. Для этого линии тротуаров делают плавными, бордюры оснащают пандусами, ступенями. Фасад дома предлагают обновить, железные двери заменить на стеклянные.

Муралы

Муралы представляют собой инструмент для выражения мнений и социальной активности. Они считаются важным аспектом вовлечения искусства в общество и играют важную роль в отношениях между искусством и жителями города.

Фото: Ассоциация урбанистов Казахстана Q88

Ассоциация урбанистов Q88 предлагает расписать здания портретами таких известных и значимых в казахстанской культуре личностей, как Димаш Кудайберген, Газиза Жубанова и других. Помимо этого, будут созданы муралы, несущие в себе отражение многовекторной политики Казахстана и ценностей мира, знаний и сохранение культурного наследия.

Проекты разработаны за счет собственных средств Ассоциации Q88. Реализация будет проведена за счет спонсорских средств.