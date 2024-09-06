Площадь города Актобе станет больше
Фото: primeminister.kz
Подготовлено совместное постановление акимата и решение маслихата "Об изменении и установлении границ города Актобе Актюбинской области", сообщает Zakon.kz.
"Изменить границы города Актобе Актюбинской области путем включения в его границы 180,1 гектара из категории земель лесного фонда коммунального государственного учреждения "Актюбинское учреждение по охране лесов и животного мира" государственного учреждения "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области"", - говорится в документе.
Таким образом, границы города Актобе составят общую площадь в 53 442,1 гектара.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 20 сентября.
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