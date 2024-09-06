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Площадь города Актобе станет больше

Акимат Актюбинской области, Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 16:32 Фото: primeminister.kz
Подготовлено совместное постановление акимата и решение маслихата "Об изменении и установлении границ города Актобе Актюбинской области", сообщает Zakon.kz.

"Изменить границы города Актобе Актюбинской области путем включения в его границы 180,1 гектара из категории земель лесного фонда коммунального государственного учреждения "Актюбинское учреждение по охране лесов и животного мира" государственного учреждения "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области"", - говорится в документе.

Таким образом, границы города Актобе составят общую площадь в 53 442,1 гектара.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 20 сентября.

Ранее мы рассказали, что в новом городе Алатау образуют 12 микрорайонов из вошедших в него сел.

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