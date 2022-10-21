Нутрициолог объяснила, кому нельзя есть квашеную капусту

Квашеная капуста является одним из самых популярных видов домашних солений. Однако для некоторых она может быть вредна, говорят специалисты, сообщает Zakon.kz.

Врач-нутрициолог Надежда Чернышова рассказала, кому лучше воздержаться от употребления популярного соления, пишет "Вечерняя Москва".

Квашеная капуста противопоказана людям с декомпенсированной почечной недостаточностью, у которых строгая бессолевая диета, а капуста готовится именно с применением соли. Врач-нутрициолог Надежда Чернышова

По словам эксперта, квашеная капуста может быть вредна для людей с обострением заболеваний ЖКТ. Большое количество кислоты сильно раздражает кишечник.

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