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Нутрициолог объяснила, кому нельзя есть квашеную капусту

советы, питание Фото: pixabay
Квашеная капуста является одним из самых популярных видов домашних солений. Однако для некоторых она может быть вредна, говорят специалисты, сообщает Zakon.kz.

Врач-нутрициолог Надежда Чернышова рассказала, кому лучше воздержаться от употребления популярного соления, пишет "Вечерняя Москва".

Квашеная капуста противопоказана людям с декомпенсированной почечной недостаточностью, у которых строгая бессолевая диета, а капуста готовится именно с применением соли. Врач-нутрициолог Надежда Чернышова

По словам эксперта, квашеная капуста может быть вредна для людей с обострением заболеваний ЖКТ. Большое количество кислоты сильно раздражает кишечник.

Врач-диетолог Алексей Калинчев рассказал о том, что в осеннее и зимнее время года организму требуется больше энергии, поэтому необходимо есть больше сала и масла.

А еще людям хочется побаловать себя вкусненьким, особенно в холодное время года – осенью и зимой. Однако об истинных причинах такого желания никто не задумывается. Доцент кафедры нутрициологии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова Елена Ушанская рассказала, как снизить тягу к сладкому.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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