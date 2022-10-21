В МВД предупредили о новых SMS-уведомлениях

В Министерстве внутренних дел Казахстана сделали заявление. С 21 октября граждане будут получать новые SMS-уведомления от ведомства, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, сообщения будут получать граждане без регистрации по месту жительства.

Также в пресс-службе пояснили цель этой рассылки. Это в первую очередь предупреждение административных правонарушений, связанных с проживанием без регистрации по месту фактического проживания.

На сегодня, напомнили в министерстве, за проживание без регистрации по месту жительства от 10 дней до 1 месяца предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения. Если срок превышает месяц – штраф в размере 7 месячных расчетных показателей, или 21 441 тенге.

Проверить наличие регистрации по месту жительства возможно в "личном кабинете" на портале eGov.kz либо в мобильном приложении "eGov mobile".

В начале октября граждане Казахстана уже получали SMS от МВД.

Позднее, 14 октября, миграционная служба Алматы призвала граждан регистрироваться по месту жительства.