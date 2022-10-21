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В Алматинской области уже больше месяца ищут пропавшего подростка

Школьник пропал без вести в Талгарском районе Фото: Instagram/rustam.abdrakhmanov
В Талгарском районе Алматинской области разыскивают 14-летнего школьника. Как рассказали Zakon.kz в полиции региона, поиски подростка продолжаются больше месяца.

Заместитель начальника Департамента полиции Алматинской области Рустам Абдрахманов на странице в Instagram рассказал подробности. Он уточнил, что мальчик вышел из дома 11 сентября около 14:00 и пропал без вести.

Также известно, что ребенок проживает в поселке Кокдала Талгарского района. Зовут его Касейин Мурал.

Кроме того, озвучены приметы. Подросток среднего телосложения, рост –165 см. У него карие глаза и темные волосы.

В полиции уточнили, что он был одет в свитер светло-серого цвета, шорты черного цвета и красные кроссовки.

Просьба ко всем, кто владеет информацией о разыскиваемом, сообщить нам по телефонам: +7 701 375 92 91 или 102.Рустам Абдрахманов

18 октября в столичной полиции рассказали, что нашли без вести пропавшего 9-летнего мальчика из многодетной семьи.

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