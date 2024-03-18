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Трехлетняя девочка пропала в Алматинской области

Трехлетняя девочка пропала в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2024 11:53 Фото: pixabay
В Енбекшиказахском районе Алматинской области разыскивают трехлетнюю девочку. В региональной полиции Zakon.kz рассказали подобности расследования.

По данным правоохранителей, поздно вечером 17 марта 2024 года с заявлением обратилась 40-летняя жительница села Куш. Она заявила, что ее трехлетняя дочь ушла из дома после обеда, но так и не вернулась.

"Данный факт незамедлительно был зарегистрирован в районной полиции".Пресс-служба ДП Алматинской области

По отдельному указанию начальника ДП Алматинской области была создана специальная поисковая группа из числа инспекторов СОБР, кинологов, сотрудников ОМПС и оперативного блока.

"В настоящее время с использованием специально обученных собак проводятся широкомасштабные поисковые мероприятия", – добавили в ведомстве.

Тем временем в Алматы пропал 16-летний подросток Рамазан Калдаров. Он вышел из дома еще 13 марта и не вернулся.

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Анастасия Московчук
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