Трехлетняя девочка пропала в Алматинской области
Фото: pixabay
В Енбекшиказахском районе Алматинской области разыскивают трехлетнюю девочку. В региональной полиции Zakon.kz рассказали подобности расследования.
По данным правоохранителей, поздно вечером 17 марта 2024 года с заявлением обратилась 40-летняя жительница села Куш. Она заявила, что ее трехлетняя дочь ушла из дома после обеда, но так и не вернулась.
"Данный факт незамедлительно был зарегистрирован в районной полиции".Пресс-служба ДП Алматинской области
По отдельному указанию начальника ДП Алматинской области была создана специальная поисковая группа из числа инспекторов СОБР, кинологов, сотрудников ОМПС и оперативного блока.
"В настоящее время с использованием специально обученных собак проводятся широкомасштабные поисковые мероприятия", – добавили в ведомстве.
Тем временем в Алматы пропал 16-летний подросток Рамазан Калдаров. Он вышел из дома еще 13 марта и не вернулся.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript