В Астане нашли без вести пропавшего 9-летнего мальчика

В столице полицейские разыскали без вести пропавшего сельского мальчика из многодетной семьи. Первой тревогу забила его мама. Она рассказала, что ребенок с инвалидностью и страдает заболеванием нервной системы, сообщает Zakon.kz

Мама 9-летнего мальчика в одиночку воспитывает еще пятерых детей. По ее словам, незадолго до исчезновения сын играл во дворе дома. В это время женщина отлучилась на несколько минут, чтобы развешать белье. Когда обернулась, мальчика не было рядом.

Найти ребенка своими силами ей не удалось. Она обратилась в полицию.

Несовершеннолетнего нашли в микрорайоне Коктал в Астане. В отношении мальчика противоправных действий совершено не было, отметили в полиции.

12 сентября в Алматы нашли без вести пропавшую гражданку Нигерии.

15 августа пропавшего 12-летнего мальчика нашли в яме в ВКО.