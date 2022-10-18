В Астане нашли без вести пропавшего 9-летнего мальчика
Фото: polisia.kz
В столице полицейские разыскали без вести пропавшего сельского мальчика из многодетной семьи. Первой тревогу забила его мама. Она рассказала, что ребенок с инвалидностью и страдает заболеванием нервной системы, сообщает Zakon.kz
Мама 9-летнего мальчика в одиночку воспитывает еще пятерых детей. По ее словам, незадолго до исчезновения сын играл во дворе дома. В это время женщина отлучилась на несколько минут, чтобы развешать белье. Когда обернулась, мальчика не было рядом.
Найти ребенка своими силами ей не удалось. Она обратилась в полицию.
Несовершеннолетнего нашли в микрорайоне Коктал в Астане. В отношении мальчика противоправных действий совершено не было, отметили в полиции.
12 сентября в Алматы нашли без вести пропавшую гражданку Нигерии.
15 августа пропавшего 12-летнего мальчика нашли в яме в ВКО.
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