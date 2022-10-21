Сильные осадки и гололед ожидаются на севере и северо-западе Казахстана

На большей части территории Казахстана 22 октября 2022 года ожидается неустойчивый характер погоды, в связи с чем пройдут дожди, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на западе, севере, востоке и северо-западе страны ожидаются осадки в виде дождя и снега, на севере и северо-западе – сильные осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель.

По Казахстану ожидается усиление ветра, на западе, северо-западе, севере, в центре республики – туман, – говорится в сообщении.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 22-24 октября 2022 года. Согласно прогнозу, казахстанцев из южных и восточных регионов страны ожидает похолодание.