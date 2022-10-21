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ЦИК отказал экс-депутату Альтаеву в регистрации кандидатом в президенты

Казахстан выборы ЦИК Фото: Facebook/Нуржан Альтаев
Центризбирком отказал в регистрации в качестве кандидата на внеочередных президентских выборах Нуржану Альтаеву, который выдвигался от РОО "Мұқалмас", передает корреспондент Zakon.kz.

На заседании Центризбиркома принято решение об отказе в регистрации кандидатом в президенты РК на внеочерендых выборах экс-мажилисмену Нуржану Альтаеву.

В связи с истечением сроков регистрации кандидатов в президения РК, установленного календарным планом признать Нуржана Альтаева не соответствующим требованиям статьи 54 Конституционного закона РК "О выборах"Член ЦИК Шавкат Утемисов

ЦИК приняла постановление об отказе в регистрации Нуржана Альтаева кандидатом в президенты РК.

Документы Нуржана Альтаева о выдвижении его кандидатом в президенты Казахстана представлены в ЦИК 7 октября 2022 года. Одновременно в Центризбирком поступили заявления от ряда руководителей филиалов объединения о фальсификации протокола заседания, на котором кандидат был выдвинут.

Суд района "Байконыр" в Астане 17 октября признал недействительным протокол заседании РОО "Мұқалмас" о выдвижении экс-депутата Альтаева кандидатом в президенты.

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