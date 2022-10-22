Джо Байден намерен участвовать в президентских выборах 2024 года

Следующие президентские выборы пройдут в США в ноябре 2024 года. Джо Байден пока не принял окончательное решение об участии в выборах, сообщает Zakon.kz.

Президент США Джо Байден заявил, что намерен участвовать в следующих выборах главы государства в 2024 году. Об этом политик заявил в интервью MSNBC News

При этом он уточнил, что это лишь намерение, а формального решения им еще не принято.

Я не принял официального решения, но это мое намерение. Мое намерение заключается в том, чтобы баллотироваться снова, и у нас есть время, чтобы принять это решение. Джо Байден

Ранее Байден оценил свои шансы снова выиграть у прошлого президента Дональда Трампа.

Политик выразил уверенность, что при желании вновь сможет опередить соперника. На вопрос о том, как относится к комментариям по поводу своего возраста, 79-летний Байден уточнил, что он справляется с функциями главы государства, и это самое главное.