Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Касым-Жомарт Токаев высказался о значении выборов

Касым-Жомарт Токаев высказался о значении выборов Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Результаты выборов, которые пройдут 20 ноября, заложат новую политическую традицию ответственного президентства, ограниченного однократным семилетним сроком. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев на торжественной церемонии вручения государственных наград и премий в Акорде, сообщает Zakon.kz.

В продолжение он отметил, что эта традиция утвердит механизм цивилизованной и регулярной смены верховной власти, поставит заслон для попыток ее монополизации.

По его словам, намеченные на следующий год выборы депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней станут важным водоразделом в развитии казахстанского парламентаризма.

Кроме того, добавил президент, их результаты станут прямым отражением проводимой нами политической модернизации, которая направлена на расширение участия граждан в управлении государством, обеспечение инклюзивного представительства всех социальных групп.

Таким образом, мы перезагрузим и укрепим ключевые институты нашей политической системы, зададим устойчивый вектор для долгосрочного государственного строительства.Касым-Жомарт Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана 1 сентября, предложил провести внеочередные выборы президента осенью 2022 года и порекомендовал ограничить полномочия президента одним сроком в семь лет и запретить переизбрание.

В итоге, внеочередные выборы президента в Казахстане состоятся 20 ноября.

Читайте также

Президент Казахстана анонсировал продолжение судебной реформы

Токаев: Судьба Казахстана в руках каждого гражданина

Президент рассказал, почему вернули праздник День Республики

Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жандос Курманбаев поделился лайфхаком
Оштрафованный за вывешивание флага РК житель столицы поделился лайфхаком
В России впервые за сто лет родился ребенок из династии
В России впервые за сто лет родился ребенок из династии Романовых
изменились правила перевозок пассажиров и багажа самолетами
Изменились правила перевозки пассажиров и багажа в самолетах
Токаев наградил ряд казахстацев
Токаев наградил ряд казахстанцев в преддверии Дня Республики
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления