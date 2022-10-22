Касым-Жомарт Токаев высказался о значении выборов

Результаты выборов, которые пройдут 20 ноября, заложат новую политическую традицию ответственного президентства, ограниченного однократным семилетним сроком. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев на торжественной церемонии вручения государственных наград и премий в Акорде, сообщает Zakon.kz.

В продолжение он отметил, что эта традиция утвердит механизм цивилизованной и регулярной смены верховной власти, поставит заслон для попыток ее монополизации.

По его словам, намеченные на следующий год выборы депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней станут важным водоразделом в развитии казахстанского парламентаризма.

Кроме того, добавил президент, их результаты станут прямым отражением проводимой нами политической модернизации, которая направлена на расширение участия граждан в управлении государством, обеспечение инклюзивного представительства всех социальных групп.

Таким образом, мы перезагрузим и укрепим ключевые институты нашей политической системы, зададим устойчивый вектор для долгосрочного государственного строительства. Касым-Жомарт Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана 1 сентября, предложил провести внеочередные выборы президента осенью 2022 года и порекомендовал ограничить полномочия президента одним сроком в семь лет и запретить переизбрание.

В итоге, внеочередные выборы президента в Казахстане состоятся 20 ноября.