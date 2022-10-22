Касым-Жомарт Токаев высказался о значении выборов
В продолжение он отметил, что эта традиция утвердит механизм цивилизованной и регулярной смены верховной власти, поставит заслон для попыток ее монополизации.
По его словам, намеченные на следующий год выборы депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней станут важным водоразделом в развитии казахстанского парламентаризма.
Кроме того, добавил президент, их результаты станут прямым отражением проводимой нами политической модернизации, которая направлена на расширение участия граждан в управлении государством, обеспечение инклюзивного представительства всех социальных групп.
Таким образом, мы перезагрузим и укрепим ключевые институты нашей политической системы, зададим устойчивый вектор для долгосрочного государственного строительства.Касым-Жомарт Токаев
Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана 1 сентября, предложил провести внеочередные выборы президента осенью 2022 года и порекомендовал ограничить полномочия президента одним сроком в семь лет и запретить переизбрание.
В итоге, внеочередные выборы президента в Казахстане состоятся 20 ноября.