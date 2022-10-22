Президент рассказал, почему вернули праздник День Республики
16 июня на Национальном курултае Касым-Жомарт Токаев предложил вернуть Дню Республики статус национального праздника.
Президент отметил, что инициатива отмечать его как главный праздник Казахстана получила всенародную поддержку, были внесены поправки в соответствующий закон.
С 2022 года День Республики стал государственным праздником.
По словам президента, теперь праздник будут отмечать по-новому.
Возрождение Дня Республики – это очень важный исторический шаг, призванный возвысить дух нашего народа и укрепить нашу государственность. Этот памятный день станет праздником, который продемонстрирует взаимопонимание наших граждан, стремление всего нашего народа к свободной жизни и самостоятельности, – сказал глава государства.
Как известно, слово "республика" в переводе с латинского языка означает "общее дело". Иными словами, республика созидается благодаря общим усилиям ответственных за свои дела граждан. А граждане – это опора государства. Без граждан не будет и государства.
25 октября 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Казахстана.