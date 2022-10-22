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Президент рассказал, почему вернули праздник День Республики

Президент рассказал, почему вернули праздник День Республики Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 22 октября на торжественной церемонии вручения государственных наград и премий сказал, что возрождение Дня Республики – это очень важный исторический шаг, сообщает Zakon.kz.

16 июня на Национальном курултае Касым-Жомарт Токаев предложил вернуть Дню Республики статус национального праздника.

Президент отметил, что инициатива отмечать его как главный праздник Казахстана получила всенародную поддержку, были внесены поправки в соответствующий закон.

С 2022 года День Республики стал государственным праздником.

По словам президента, теперь праздник будут отмечать по-новому.

Возрождение Дня Республики – это очень важный исторический шаг, призванный возвысить дух нашего народа и укрепить нашу государственность. Этот памятный день станет праздником, который продемонстрирует взаимопонимание наших граждан, стремление всего нашего народа к свободной жизни и самостоятельности, – сказал глава государства.

Как известно, слово "республика" в переводе с латинского языка означает "общее дело". Иными словами, республика созидается благодаря общим усилиям ответственных за свои дела граждан. А граждане – это опора государства. Без граждан не будет и государства.

25 октября 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Казахстана.

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