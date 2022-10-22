Диетолог назвал продукты с низкой калорийностью

Диетолог перечислил продукты, которые быстро насыщают и не вредят фигуре. При похудении можно ориентироваться на этот список, сообщает Zakon.kz.

Быстронасыщающими продуктами, по мнению диетолога Михаила Гинзбурга, являются:

гречневая крупа — 60 калорий на 100 граммов;

вареная рыба — 100 калорий на 100 граммов;

творог — 97 калорий на 100 граммов.

В список калорийных продуктов, которые не способны быстро насытить человека, врач включил:

растительное масло — 150 калорий на столовую ложку;

хлеб — 250 калорий на 100 граммов;

сливочное масло — 700 калорий на 100 граммов;

алкоголь — 250-280 калорий на порцию крепкого алкоголя.

Для сравнения: калорийность 100 граммов сливочного масла — 700 калорий, или же в 100 граммах хлеба порядка 250 калорий. Получается, что хлеб должен быть в 2,5 раза более сытным, чем вареная рыба, но это не так. Диетолог Михаил Гинзбург

При похудении, по словам врача, большую роль играет метаболизм, то есть поступление энергии в организм и ее расход, пишет "Вечерняя Москва".

Обычно, если вес человека стабилен, можно сказать, что поступление энергии, в принципе, равно ее расходу. Все похудение сводится к тому, чтобы попытаться расход энергии увеличить, а потребление снизить. Михаил Гинзбург

Однако Гинзбург предупредил, что в этом процессе есть и свои подводные камни.

Чем меньше человек потребляет, тем меньше у него тенденция и тратить. Как реакция на диету — человеку становится холодно и зябко. У него меньше образуется тепла, обычно такой момент сводит на нет все наши усилия в похудении, — добавил диетолог.

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