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В Астане на видео попал серийный вор, орудовавший в мечетях

В Астане на видео попал серийный вор, орудовавший в мечетях Фото: скриншот видео
В Астане в полицию обратился житель города. Он рассказал, что в мечети во время совершения молитвы у него украли сотовый телефон, который мужчина поставил на зарядное устройство в дальней комнате, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается на сайте polisia.kz, полицейские установили подозреваемого по камере видеонаблюдения.

Полицейские задержали 27-летнего жителя Костанайской области. Сотовый телефон стоимостью 150 тыс. тенге подозреваемый успел продать скупщику. Полицейские установили, что он причастен к совершению еще двух краж в мечети, – говорится в сообщении.

Мужчина дал признательные показания, по фактам кражи проводится досудебное расследование. Задержанный водворен в изолятор временного содержания.

Ранее сообщалось, что в Караганде молодой мужчина совершил серию краж в мечети. 10 августа сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого – 22-летнего жителя города, который дал признательные показания.

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Динара Халдарова
Астана
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