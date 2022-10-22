В Астане на видео попал серийный вор, орудовавший в мечетях
Фото: скриншот видео
В Астане в полицию обратился житель города. Он рассказал, что в мечети во время совершения молитвы у него украли сотовый телефон, который мужчина поставил на зарядное устройство в дальней комнате, сообщает Zakon.kz.
Как отмечается на сайте polisia.kz, полицейские установили подозреваемого по камере видеонаблюдения.
Полицейские задержали 27-летнего жителя Костанайской области. Сотовый телефон стоимостью 150 тыс. тенге подозреваемый успел продать скупщику. Полицейские установили, что он причастен к совершению еще двух краж в мечети, – говорится в сообщении.
Мужчина дал признательные показания, по фактам кражи проводится досудебное расследование. Задержанный водворен в изолятор временного содержания.
Ранее сообщалось, что в Караганде молодой мужчина совершил серию краж в мечети. 10 августа сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого – 22-летнего жителя города, который дал признательные показания.
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