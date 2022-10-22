В Астане на видео попал серийный вор, орудовавший в мечетях

Фото: скриншот видео

В Астане в полицию обратился житель города. Он рассказал, что в мечети во время совершения молитвы у него украли сотовый телефон, который мужчина поставил на зарядное устройство в дальней комнате, сообщает Zakon.kz.

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