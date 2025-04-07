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Общество

В Астане попал на видео конфликт между полицейским и мужчиной с инвалидностью возле мечети

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 19:41 Фото: Zakon.kz
В Астане очевидцы сняли на видео инцидент с участием мужчины с инвалидностью и сотрудника полиции, произошедший возле одной из городских мечетей, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видно, как мужчина эмоционально жестикулирует и размахивает костылем, а полицейский удерживает его за руки.

Как пояснили Zakon.kz в пресс-службе столичного департамента полиции, инцидент произошел в рамках мероприятий по обеспечению общественного порядка и дорожной безопасности. По информации ведомства, в адрес полиции поступали жалобы от прихожан на гражданина, который, по их словам, мешал свободному проходу к мечети и отвлекал людей.

"Нарядами полиции на постоянной основе проводится работа по обеспечению общественного порядка и дорожной безопасности. Особое внимание сотрудники уделяют лицам, назойливо беспокоящим граждан, занимаясь попрошайничеством. В рамках проводимой работы с ним была проведена профилактическая беседа", – рассказали в полиции.

Ранее полиция Алматы провела первый рейд по мопедистам без прав, номеров и страховки. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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