Токаев призвал быть готовыми дать отпор при любых угрозах

На церемонии присвоения специальных званий Касым-Жомарт Токаев заявил, что государство должно быть готово дать отпор в случае возникновения любых угроз, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев, поздравив участников церемонии с главным праздником страны – Днем Республики, напомнил, что 25 октября 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Казахстана. Как подчеркнул президент, этот исторический документ стал важным шагом на пути к Независимости нашей страны.

Токаев напомнил, что эта ключевая для истории страны дата приобрела статус национального праздника, и с нынешнего года День Республики будет отмечаться на самом высоком уровне.

Мы народ храбрых батыров, которые плечом к плечу с оружием в руках отстаивали рубежи нашей Родины. Наши предки всегда давали отпор недругам, которые посягали на нашу землю. Даже в самые тяжелые времена они высоко поднимали наше знамя над степью. Касым-Жомарт Токаев

По его словам, сегодня Вооруженные силы Казахстана достойно продолжают славное дело наших предков.

В продолжении он отметил, что территориальная целостность и стабильность государства – главные ценности Независимости.

"Наши воины надежно стоят на их страже. Доблестная казахстанская армия и другие силовые структуры – прочный оплот нашей государственности", - подчеркнул президент.

Говоря о сложной обстановке, складывающейся в мире, президент указал на исключительную важность обеспечения безопасности страны.

Он отметил, что необходимо безотлагательно наладить порядок и дисциплину во всех сферах.

Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране. Защищать Родину и целостность государства – обязанность каждого гражданина. Мы должны твердо усвоить это. Обеспечение безопасности страны – священный долг и высокая ответственность. Касым-Жомарт Токаев

Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Республики Казахстан также отметил, что присвоение высших воинских званий военнослужащим и сотрудникам специальных и правоохранительных органов является признанием их заслуг перед Родиной и высокой оценкой безупречной службы на благо Отечества.

Армия, правоохранительные и специальные органы являются надежным оплотом суверенитета и территориальной целостности страны, гарантом общественного порядка и безопасности граждан. Касым-Жомарт Токаев

Президент подчеркнул, что государство уделяет особое внимание боеспособности Вооруженных Сил, их оснащению современным вооружением и техникой.

Президент заявил, "чтобы сохранить священную Независимость, мир и согласие в стране, мы будем последовательно укреплять наш оборонный потенциал, совершенствовать деятельность всего силового блока".

Ранее Касым-Жомарт Токаев присвоил высшие воинские и специальные звания Ахметжанову, Бектенову, Скляру.