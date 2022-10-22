Токаев присвоил высшие воинские и специальные звания Ахметжанову, Бектенову, Скляру

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов", сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, опубликованному на сайте Акорды, глава государства постановил присвоить:

специальное звание генерал-полковник полиции Ахметжанову Марату Муратовичу;

воинское звание генерал-лейтенант Таласову Мухамеджану Кадиржановичу;

специальное звание генерал-лейтенант антикоррупционной службы Бектенову Олжасу Абаевичу;

специальное звание генерал-лейтенант полиции Сунтаеву Кайрату Имятовичу;

воинское звание генерал-майор Базарбаеву Куанару Бекетовичу, Кабакову Нуртасу Даулетовичу;

специальное звание генерал-майор национальной безопасности Алтынбаеву Али Сапаргалиевичу, Кунанбаеву Берику Садыковичу;

специальное звание генерал-майор Службы государственной охраны Республики Казахстан Омарбекову Айткурману Жоламановичу;

специальное звание генерал-майор антикоррупционной службы: Сулейменову Канату Турсумбаевичу;

специальное звание генерал-майор Службы экономических расследований Бижанову Кайрату Жакияновичу;

специальное звание генерал-майор полиции Скляру Василию Васильевичу;

специальное звание генерал-майор гражданской защиты Дербисову Нурболату Бекболатулы;

классный чин государственный советник юстиции 3 класса Майлыбаеву Айдосу Серикхановичу, Нурлыбаю Сабиту.

22 октября в Акорде прошла торжественная церемония вручения государственных наград и премий с участием президента Касым-Жомарта Токаева. Выступая на этом мероприятии, глава государства высказался о государственном языке и значении выборов, назвал объединяющий казахстанцев символ, процитировал казахскую мудрость.

Новость по теме Акорда опубликовала фото и видео Токаева с награжденными казахстанцами

Также Касым-Жомарт Токаев заявил о возросшей роли Казахстана на международной арене и анонсировал продолжение судебной реформы.