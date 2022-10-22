Токаев присвоил высшие воинские и специальные звания Ахметжанову, Бектенову, Скляру
Согласно документу, опубликованному на сайте Акорды, глава государства постановил присвоить:
специальное звание генерал-полковник полиции Ахметжанову Марату Муратовичу;
воинское звание генерал-лейтенант Таласову Мухамеджану Кадиржановичу;
специальное звание генерал-лейтенант антикоррупционной службы Бектенову Олжасу Абаевичу;
специальное звание генерал-лейтенант полиции Сунтаеву Кайрату Имятовичу;
воинское звание генерал-майор Базарбаеву Куанару Бекетовичу, Кабакову Нуртасу Даулетовичу;
специальное звание генерал-майор национальной безопасности Алтынбаеву Али Сапаргалиевичу, Кунанбаеву Берику Садыковичу;
специальное звание генерал-майор Службы государственной охраны Республики Казахстан Омарбекову Айткурману Жоламановичу;
специальное звание генерал-майор антикоррупционной службы: Сулейменову Канату Турсумбаевичу;
специальное звание генерал-майор Службы экономических расследований Бижанову Кайрату Жакияновичу;
специальное звание генерал-майор полиции Скляру Василию Васильевичу;
специальное звание генерал-майор гражданской защиты Дербисову Нурболату Бекболатулы;
классный чин государственный советник юстиции 3 класса Майлыбаеву Айдосу Серикхановичу, Нурлыбаю Сабиту.
22 октября в Акорде прошла торжественная церемония вручения государственных наград и премий с участием президента Касым-Жомарта Токаева. Выступая на этом мероприятии, глава государства высказался о государственном языке и значении выборов, назвал объединяющий казахстанцев символ, процитировал казахскую мудрость.
Также Касым-Жомарт Токаев заявил о возросшей роли Казахстана на международной арене и анонсировал продолжение судебной реформы.