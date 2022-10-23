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Экс-министр финансов Великобритании объявил о выдвижении на пост премьера

Объявил о выдвижении на пост премьера Фото: Twitter/ Rishi Sunak
Риши Сунак официально объявил о своем желании стать следующим лидером Консервативной партии и премьер-министром Великобритании на смену Лиз Трасс, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter.

"Соединенное Королевство - великая страна, но мы столкнулись с глубоким экономическим кризисом", - признал Сунак.

Вот почему я собираюсь стать лидером Консервативной партии и вашим следующим премьер-министром. Хочу исправить положение дел в нашей экономике, объединить нашу партию и принести пользу нашей стране. Риши Сунак

Риши Сунак потерпел поражение от Лиз Трасс в сентябре, проиграв выборы, проведенные членами Консервативной партии. Тогда он заручился поддержкой почти 60,5 тысячи граждан. За Трасс, в свою очередь, проголосовали более 81 тысячи членов партии.

Почти сразу после вступления в должность 6 сентября текущего года Трасс столкнулась с проблемами в экономике, ей пришлось затормозить обещанные реформы, а ее собственные соратники один за другим начали уходить в отставку. Она покинула пост премьер-министра через шесть недель после избрания.

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