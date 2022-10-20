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Лиз Трасс решила покинуть пост премьер-министра Великобритании

премьер Великобритании Фото: elizabethtruss.com
Лиз Трасс заявила, что покидает пост премьер-министра Великобритании, через шесть недель после избрания, сообщает Zakon.kz.

Она заявила, что продолжит занимать должность премьера, пока не будет выбран ее преемник.

Как пишет РИА Новости, выборы нового лидера Консервативной партии пройдут на следующей неделе.

Ранее Трасс заявляла, что не намерена подавать в отставку и игнорировала призывы некоторых парламентариев уйти с поста.

15 октября британского министра финансов Квази Квартенга уволили. Он успел проработать всего шесть недель.

Причиной отставки стала финансовая политика Квартенга, направленная на резкое снижение налогов на корпоративную прибыль. Премьер-министр Трасс при этом изначально одобрила ее. Вопрос отставки Трасс стали обсуждать после увольнения министра финансов Великобритании.

17 октября за отставку Трасс выступили около 100 депутатов-консерваторов, сообщает Daily Mail. По инсайдерской информации, место премьера в перспективе может занять министр обороны Бен Уоллес.

6 сентября Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра Великобритании. Трасс с 2021 года занимала пост главы МИД и министра по делам женщин и равных возможностей.  Ее предшественник Борис Джонсон подал в отставку 7 июля.

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