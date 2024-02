Картину Клода Моне во французском музее активистки облили супом

Согласно информации телеканала BFMTV, в своих соцсетях движение, взявшее ответственность за эту акцию, связало действия девушек с необходимостью обратить внимание на потепление климата и на то, насколько большой вклад вносят в этот процесс фермеры.

Мэр Лиона и представитель партии EELV ("Европа, Экология, "Зеленые") Грегори Дусе выразил "сожаление" в связи с этими действиями и заявил о поддержке сотрудников музея. В то же время он назвал "гнев" активистов, переживающих об изменении климата, закономерным. Заммэра по вопросам культуры Натали Перрен Жильбер заявила телеканалу BFMTV, что "понимает озабоченность этих людей", но напомнила, что картины и прочие предметы искусства являются "общим благом".

Как уточняется, музей и город планируют подать жалобу.

Eco-activists poured soup on Claude Monet's painting "Springtime" at the Museum of Fine Arts of Lyon



"This spring will remain the only spring if we don't react. What will our future artists paint? What will we dream of if there is no more spring?", chanted two activists of the… pic.twitter.com/NOzF9jOHWP