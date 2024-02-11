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Картину Клода Моне во французском музее активистки облили супом

активистки облили супом картину Фото: скриншот видео
В Музее изящных искусств в Лионе две девушки облили неизвестной субстанцией висящую на стене картину Клода Моне "Весна" (1872). Активистки скандировали лозунги о том, что "эта "Весна" может стать для нас последней весной", сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала BFMTV, в своих соцсетях движение, взявшее ответственность за эту акцию, связало действия девушек с необходимостью обратить внимание на потепление климата и на то, насколько большой вклад вносят в этот процесс фермеры.

Мэр Лиона и представитель партии EELV ("Европа, Экология, "Зеленые") Грегори Дусе выразил "сожаление" в связи с этими действиями и заявил о поддержке сотрудников музея. В то же время он назвал "гнев" активистов, переживающих об изменении климата, закономерным. Заммэра по вопросам культуры Натали Перрен Жильбер заявила телеканалу BFMTV, что "понимает озабоченность этих людей", но напомнила, что картины и прочие предметы искусства являются "общим благом".

"Эти действия контрпродуктивны для того послания, которое хотят донести до людей эти активисты. Поэтому я осуждаю эти действия. Картину осмотрит реставратор; мы не знаем, повреждена ли она, но вполне вероятно, что дело не только в раме. Стекло не является водонепроницаемым, как у Моны Лизы", – продолжила она.

Как уточняется, музей и город планируют подать жалобу.

Ранее сообщалось, что две экоактивисти облили супом "Мону Лизу" в Лувре, призывая к "здоровой и экологически чистой пище".

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