В Тихом океане затопили космический грузовик "Прогресс МС-19"

По информации Роскосмоса, грузовой корабль "Прогресс МС-19" был сведен с орбиты, вошел в атмосферу и сгорел. Его обломки были затоплены в несудоходном районе южной части Тихого океана, сообщает Zakon.kz.

По данным российской Госкорпорации по космической деятельности, при входе в атмосферу большая часть космических аппаратов сгорает, но часть обшивки и другие тугоплавкие части корпуса порой достигают поверхности Земли.

Потому, их контролируемо сводят в этот район. Его выбрали из-за максимальной удаленности от суши со всех сторон.

К слову, в этой части Тихого океана находится так называемое "Кладбище космических кораблей".

Именно здесь 23 марта 2001 года была упокоена станция "Мир"– при орбитальной массе в 140 тонн, после прохождения атмосферы, около 25 тонн достигли Тихого океана.