Прощай, грузовик: корабль "Прогресс МС-30" затоплен в Тихом океане

9 сентября в 22:00 по московскому времени, отстыковавшийся ранее от Международной космической станции транспортно-грузовой корабль "Прогресс МС-30", затоплен в Тихом океане, сообщает Zakon.kz.

Таким образом "Прогресс МС-30" закончил свой полет, передает пресс-служба "Роскосмоса". Ранее он отправился на орбиту на борту ракеты "Союз-2.1а" с космодрома Байконур 28 февраля и пристыковался к МКС 2 марта.

На МКС корабль доставил почти 2,6 т груза. На орбиту отправили 1,1 т аппаратуры и оборудования, одежды, продуктов и лекарств. Также на борту находилось 950 кг топлива для дозаправки станции, 420 л питьевой воды и 50 кг азота для пополнения атмосферы станции. Кроме того, космонавты получили новый скафандр "Орлан-МКС" № 6, который предназначен для выходов в открытый космос.

"9 сентября грузовой корабль был сведен с орбиты, вошел в плотные слои атмосферы и разрушился", – говорится в сообщении "Роскосмоса".

По данным Центра управления полетами ЦНИИмаш, несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана.

В ведомстве также добавили, что 13 сентября на его место причалит новый корабль – "Прогресс МС-32". Его запуск состоится 11 сентября.

В августе этого года "Роскосмос" отправил к звездам 75 мышей, 1500 мух-дрозофил, растения, семена и грибы.