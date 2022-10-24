Казахстанские велосипедисты завершили чемпионат Азии с семью медалями
Как рассказали в пресс-службе Федерации велоспорта Казахстана, в заключительный день азиатского первенства прошли соревнования среди девушек в дисциплине "кросс-кантри элиминатор".
В этой программе не было равных казахстанкам Алине Саркуловой и Виолетте Казаковой.
Алина Саркулова завоевала "золото", став первой казахстанкой, которая объявлена чемпионкой Азии в маунтинбайке среди женщин в категории "элита". Виолетта Казакова в этой же категории разместилась на второй строчке пьедестала почета.
"Кросс-кантри элиминатор" – интересный вид, интрига сохраняется до последнего. Юниоры допускались сюда в категорию "элита", и наша юниорка сильно выступила, несмотря на возраст. На Алину Саркулову мы рассчитывали, что возьмет медаль. А Виолетта Казакова, конечно, очень удивила и порадовала, проявила спринтерские качества. Молодцы, девчонки. Красиво завершили чемпионат Азии. Александр Дымовских, главный тренер сборной РК по маунтинбайку
На этом азиатском турнире казахстанские велосипедисты в общей сложности заработали семь медалей. В первый день ЧА-2022 Денис Сергиенко, Алексей Фефелов, Егор Карасев, Алина Саркулова и Темирлан Мухамедиянов победили в эстафете.
Фото: Instagram/kcfkz
Затем юниорки Алина Спирина и Виолетта Казакова выиграли первое и второе места в "кросс-кантри олимпике". В этой же дисциплине Денис Сергиенко стал обладателем "серебра" в категории "андеры".
В предпоследний день ЧА Алина Саркулова завоевала бронзовую медаль в "кросс-кантри олимпике".
Заряжайте на лучшие события на Parimatch и участвуйте в рейтинге с призовым фондом на 60 млн тенге! Каждую неделю вас ждут розыгрыши ценных призов, включая iPhone 14, MacBook Air, Playstation 5, Apple Watch, и крупные бонусы.