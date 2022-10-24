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Казахстанские велосипедисты завершили чемпионат Азии с семью медалями

Маунтинбайк Золото Серебро Фото: Instagram/kcfkz
В южнокорейском городе Сунчхон финишировал чемпионат Азии 2022 года по маунтинбайку, где блестящими результатами отметились казахстанские велосипедисты. Они положили в свою копилку семь наград различного достоинства, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Федерации велоспорта Казахстана, в заключительный день азиатского первенства прошли соревнования среди девушек в дисциплине "кросс-кантри элиминатор".

В этой программе не было равных казахстанкам Алине Саркуловой и Виолетте Казаковой.

Алина Саркулова завоевала "золото", став первой казахстанкой, которая объявлена чемпионкой Азии в маунтинбайке среди женщин в категории "элита". Виолетта Казакова в этой же категории разместилась на второй строчке пьедестала почета.

"Кросс-кантри элиминатор" – интересный вид, интрига сохраняется до последнего. Юниоры допускались сюда в категорию "элита", и наша юниорка сильно выступила, несмотря на возраст. На Алину Саркулову мы рассчитывали, что возьмет медаль. А Виолетта Казакова, конечно, очень удивила и порадовала, проявила спринтерские качества. Молодцы, девчонки. Красиво завершили чемпионат Азии. Александр Дымовских, главный тренер сборной РК по маунтинбайку

На этом азиатском турнире казахстанские велосипедисты в общей сложности заработали семь медалей. В первый день ЧА-2022 Денис Сергиенко, Алексей Фефелов, Егор Карасев, Алина Саркулова и Темирлан Мухамедиянов победили в эстафете.

Маунтинбайк ЧА 7 медалей

Фото: Instagram/kcfkz

Затем юниорки Алина Спирина и Виолетта Казакова выиграли первое и второе места в "кросс-кантри олимпике". В этой же дисциплине Денис Сергиенко стал обладателем "серебра" в категории "андеры".

В предпоследний день ЧА Алина Саркулова завоевала бронзовую медаль в "кросс-кантри олимпике".

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