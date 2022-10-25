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В Германии прошли протесты против политики властей в сфере энергетики

Протесты в Германии Фото: pixabay
В общей сложности в протестах участвовало более 7 тыс. человек. Демонстрации, которые уже традиционно организуются по понедельникам, прошли преимущественно в спокойной обстановке, сообщает Zakon.kz.

Тысячи протестующих вышли на демонстрации на востоке Германии против политики федерального правительства в области энергетики и кризиса на Украине, передает РИА Новости.

Люди вышли на улицы в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. В ряде городов они протестовали против таких последствий украинского кризиса, как высокие цены на энергоносители, и политики федерального правительства.

По данным полиции, в общей сложности в протестах участвовало более 7 тыс. человек. Самые крупные протесты были в городах Эрфурт, Магдебург и Лейпциг.

Большинство протестных шествий организовано силами конкурирующих партий "Левые" и АдГ. По данным полиции, в этот раз спустя несколько месяцев со своей демонстрацией на улицы вышло также правопопулистское движение Pegida.

Акции протеста в Германии на фоне тяжелой ситуации в энергетике в последнее время участились. 22 августа на митинги в Берлине и ряде других городов вышли около 20 тыс. человек, которые потребовали, среди прочего, адресных льгот для людей с низкими доходами, замораживания арендной платы на жилье, введения налога на богатство и расширения использования возобновляемых источников энергии, чтобы стать независимыми от угля и газа.

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