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Массовые протесты против экономических реформ прошли в Аргентине

Массовые протесты против экономических реформ прошли в Аргентине Фото: pixabay
Тысячи аргентинцев приняли участие в акциях протеста против экономических реформ нового президента Хавьера Милея. Демонстрации, участники которых не согласны с радикальном сокращением государственного участия в экономике, прошли в столице страны Буэнос-Айресе, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, в акциях протеста приняли участие несколько тысяч аргентинцев. Митинги прошли достаточно мирно: полиция задержала всего двух человек.

Правительство заранее запретило демонстрантам перекрывать улицы, поэтому на движение транспорта митинги не повлияли. Митингующим также не разрешали нести палки, скрывать лица или брать с собой детей. В итоге неудобства горожанам создавали только некоторые протестующие, шумно колотившие по кастрюлям – это уже традиционное для аргентинских массовых акций поведение, которое широко распространилось в последние годы. Митингующие дошли до главной площади Буэнос-Айреса, заняв ее примерно наполовину. Организаторы акции призвали профсоюзы страны объявить всеобщую забастовку.

Участники митингов протестовали против радикальных планов нового президента, правого либертарианца Хавьера Милея, по переустройству расшатанной аргентинской экономики. Недавно избранный Милей собирается резко сократить долю государственного участия и регулирования и разрешить приватизацию ряда госпредприятий.

Правительство отнеслось к демонстрациям спокойно, хотя и ввели жесткие ограничения на действия, мешающие движению транспорта. Глава министерства безопасности Патрисия Бульрич лаконично заявила, что недовольные аргентинцы "могут митинговать сколько угодно", лишь бы не перекрывали дороги. Самого Хавьера Милея протесты тоже не впечатлили: после митингов он выступил с телевизионным обращением к аргентинцам, в котором подробнее объяснил свои планы.

"Цель в том, чтобы начать путь к восстановлению нашей страны, вернуть свободу и автономию частным лицам и начать трансформировать огромное количество правовых норм, которые блокировали, тормозили и останавливали экономический рост", – подчеркнул Милей.

Программа нового президента включает порядка 300 серьезных изменений. Некоторые из них касаются приватизации, другие снижают правовую защиту для арендаторов, владельцев магазинов и рабочих. Милей также собирается урезать энергетические и транспортные субсидии, закрыть несколько неэффективных министерств и в перспективе перейти на американский доллар во всех сферах экономики. Первый шаг к этому новое аргентинское правительство уже сделало, обесценив национальную валюту – песо – более чем на 50%.

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