Сборная Казахстана по армрестлингу признана лучшей на ЧМ-2022 в Турции
Фото: Instagram/drs_kz
В турецком городе Анталья на Чемпионате мира по армрестлингу среди взрослых, кадетов, юношей, молодежи и ветеранов сборная Казахстана заняла первое общекомандное место, сообщает Zakon.kz.
Казахстанские армрестлеры в общей сложности завоевали 68 золотых, 66 серебряных и 36 бронзовых медалей.
Фото: Instagram/drs_kz
В соревнованиях, в которых приняли участие 1700 спортсменов из 54 стран, честь Казахстана защищали 200 спортсменов.
Фото: Instagram/drs_kz
Фото: Instagram/drs_kz
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