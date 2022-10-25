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Сборная Казахстана по армрестлингу признана лучшей на ЧМ-2022 в Турции

Армрестлинг ЧМ 1 место Фото: Instagram/drs_kz
В турецком городе Анталья на Чемпионате мира по армрестлингу среди взрослых, кадетов, юношей, молодежи и ветеранов сборная Казахстана заняла первое общекомандное место, сообщает Zakon.kz.

Казахстанские армрестлеры в общей сложности завоевали 68 золотых, 66 серебряных и 36 бронзовых медалей.

Армрестлинг ЧМ Турция Золото

Фото: Instagram/drs_kz

В соревнованиях, в которых приняли участие 1700 спортсменов из 54 стран, честь Казахстана защищали 200 спортсменов.

Армрестлинг ЧМ Золото

Фото: Instagram/drs_kz

В общекомандном зачете в тройке лидеров также расположились сборные Турции и Болгарии.

Армрестлинг Золото Казахстан

Фото: Instagram/drs_kz

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