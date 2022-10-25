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"Авангард" второй раз в сезоне обыграл "Барыс" с крупным счетом

Хоккей Матч КХЛ Фото: khl.ru
В рамках игр регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги омский "Авангард" принимал на своем льду казахстанский "Барыс" и негостеприимно обошелся с гостями, переиграв их с результатом 6:0, сообщает Zakon.kz.

Оба коллектива встречались в этом сезоне уже два раза, и оба поединка прошли в Астане, где соперники обменялись победами. Вначале 5:3 успех праздновал "Барыс", вторая игра закончилась со счетом 5:2 в пользу "Авангарда".

Судьба третьей встречи в Омске практически решилась к исходу второго периода, когда обладатели Кубка Гагарина 2021 года забили в ворота казахстанской команды четыре безответные шайбы.

Авторами шайб стали Рид Буше, Корбэн Найт (дубль) и Владимир Ткачев.

С началом третьего периода избиение "Барыса" продолжилось в виде гола хоккеиста "Авангарда" Владимира Брюквина. Окончательный форменный разгром установил Корбэн Найт, который оформил хет-трик в этом матче, а также закрепил итоговый счет 6:0.

Следующую свою игру "Барыс" проведет в гостях. Казахстанцы сыграют против соседей по турнирной таблице Восточной конференции – команды "Сибирь" из Новосибирска, 27 октября.

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