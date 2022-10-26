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В Казахстане назвали регионы, в которых чаще всего угоняют автомобили

дорога, угон Фото: Zakon.kz
За январь-сентябрь текущего года в Казахстане была зарегистрирована 251 автокража. Это на 6% меньше, чем годом ранее, говорится в отчете Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, сообщает Zakon.kz.

В аналогичном периоде прошлого года в стране зарегистрировали 267 краж автомобилей, минус сразу заметные 16,3% в годовой динамике.

С 2020 года, с начала пандемии, в стране уменьшается количество зарегистрированных автокраж, пишет energyprom.kz.

Краж любых транспортных средств по итогам января-сентября 2022 года было зафиксировано 3,6 тыс., против 3,1 тыс. годом ранее (годовой рост – на 13,9%).

В региональном разрезе больше всего автокраж зарегистрировали в Алматы: 57 случаев – сразу на 46,2% больше, чем годом ранее. В тройку антилидеров также попали Костанайская (31 автокража, плюс 19,2% за год) и Карагандинская (28 автокраж, минус 24,3%) области.

Меньше всего краж автомобилей зарегистрировали в Северо-Казахстанской области: 2 случая, как и годом ранее.

Заметный рост количества автокраж был зарегистрирован в Атырауской области: в 3 раза больше за год, до 6 случаев, против всего 2 случаев годом ранее. Почти втрое сократилось количество краж в Актюбинской области: 10 случаев, против 27 случаев за январь-сентябрь 2021 года.

Автоугонщики в Казахстане предпочитают японские марки автомобилей. С начала года в стране было украдено 909 единиц автотранспорта, из которых найдено и возвращено законным владельцам 775 автомашин, или 85,3%. Задержано 19 преступных групп, которые проверяются на наличие международных связей.

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