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В Казахстане продлили запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов

В Казахстане продлевается запрет на вывоз лома и цветных металлов Фото: pexels
Приказом МИИР РК от 21 октября 2022 года со 2 ноября продлевается запрет на вывоз с территории Казахстана отходов и лома цветных черных металлов, сообщает Zakon.kz.

Запрет продлевается еще на 6 месяцев.

При этом конкретизирован перечень отходов и лома по кодам ТН ВЭД ЕЭС для вывоза:

  • всеми видами транспорта;

  • автомобильным и морским видом транспорта;

  • автомобильным и морским видом транспорта бывших в употреблении труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава.

Запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов введен в Казахстане с целью увеличения загрузки отечественных предприятий, испытывающих дефицит сырья в виде лома и отходов.

Приказ вводится в действие со 2 ноября 2022 года.

В Казахстане с 8 октября 2022 года был введен запрет на вывоз сроком на шесть месяцев всеми видами транспорта металлических отходов, включая отходы и лом медные; отходы и лом алюминиевые; отходы и лом свинцовые; отходы и лом свинцовых аккумуляторов, отработавшие свинцовые аккумуляторы.

С 6 мая 2022 года в Казахстане действовал запрет на шесть месяцев на вывоз всеми видами транспорта:

  • отходов и лома медных, алюминиевых, свинцовых, а также отработавших свинцовых аккумуляторов, отходов и лома аккумуляторов;

  • автомобильным и морским видом транспорта: лома и отходов черных металлов.

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