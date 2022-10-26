В Казахстане продлили запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов
Запрет продлевается еще на 6 месяцев.
При этом конкретизирован перечень отходов и лома по кодам ТН ВЭД ЕЭС для вывоза:
всеми видами транспорта;
автомобильным и морским видом транспорта;
автомобильным и морским видом транспорта бывших в употреблении труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава.
Запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов введен в Казахстане с целью увеличения загрузки отечественных предприятий, испытывающих дефицит сырья в виде лома и отходов.
Приказ вводится в действие со 2 ноября 2022 года.
В Казахстане с 8 октября 2022 года был введен запрет на вывоз сроком на шесть месяцев всеми видами транспорта металлических отходов, включая отходы и лом медные; отходы и лом алюминиевые; отходы и лом свинцовые; отходы и лом свинцовых аккумуляторов, отработавшие свинцовые аккумуляторы.
С 6 мая 2022 года в Казахстане действовал запрет на шесть месяцев на вывоз всеми видами транспорта:
отходов и лома медных, алюминиевых, свинцовых, а также отработавших свинцовых аккумуляторов, отходов и лома аккумуляторов;
автомобильным и морским видом транспорта: лома и отходов черных металлов.