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Умер "самый грязный человек" в мире

Умер самый грязный человек в мире Фото: irna.ir
Отшельник из Ирана Аму Хаджи, не мывшийся больше полувека, умер 23 октября в возрасте 94 лет, сообщает Zakon.kz.

По информации агентства IRNA, он скончался в деревне Дейга в южной провинции Фарс.

Мужчина был покрыт сажей и жил в лачуге из шлакоблоков. Аму Хаджи не мылся более 60 лет.

Отшельник считал, что отсутствие гигиены поможет уберечь его от различных болезней. Также он не употреблял свежие продукты.

30 августа в джунглях Бразилии скончался "самый одинокий человек в мире". Он был последним представителем племени, не имевшим контакта с цивилизацией.

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