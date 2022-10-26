Умер "самый грязный человек" в мире
Фото: irna.ir
Отшельник из Ирана Аму Хаджи, не мывшийся больше полувека, умер 23 октября в возрасте 94 лет, сообщает Zakon.kz.
По информации агентства IRNA, он скончался в деревне Дейга в южной провинции Фарс.
Мужчина был покрыт сажей и жил в лачуге из шлакоблоков. Аму Хаджи не мылся более 60 лет.
Отшельник считал, что отсутствие гигиены поможет уберечь его от различных болезней. Также он не употреблял свежие продукты.
30 августа в джунглях Бразилии скончался "самый одинокий человек в мире". Он был последним представителем племени, не имевшим контакта с цивилизацией.
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