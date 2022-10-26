Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Более 28 кг ювелирных украшений пытались ввезти в Казахстан из Турции

контрабанда Фото: Zakon.kz
В международном аэропорту Астаны задержали гражданина, который пытался ввезти из Стамбула в Казахстан 7178 единиц контрабандных ювелирных изделий. Их вес составил более 28 кг. Об этом Zakon.kz сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу.

Этот факт противоречит правилам перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза.

Согласно заключению специалистов, общая таможенная стоимость незадекларированных «ювелирных изделий» превысила 560 млн тенге, – говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено в суд.

5 августа более 4 млн пачек контрабандных сигарет пытались ввезти в Казахстан. В Комитете государственных доходов МФ РК сообщили, что, по предварительным подсчетам, в бюджет из-за контрабанды не поступило около 1,2 млрд тенге в виде таможенных платежей, налогов и акциза.

4 августа стало известно, что в Казахстан ввозили поддельные лекарства. Около 700 фактов нарушений по ввозу поддельных лекарств в Казахстан зафиксировано за последние два года, сообщила на брифинге министр здравоохранения Ажар Гиният.

Читайте также

В каком возрасте представители всех знаков зодиака достигнут финансовый успех

В Казахстане похолодает в ближайшие три дня

В честь Дня Республики АО "АрселорМиттал Темиртау" детям вручили подарки

Ирина Лукичева
Казахстан Турция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Украина
Ситуация в Украине: беженцев призвали не возвращаться в страну зимой, Москва ответила на санкции ЕС
самый высокий небоскреб в ОАЭ
Флаг Казахстана украсил самый высокий небоскреб в Дубае
флаги Великобритании и США
Новый премьер Великобритании договорился о встрече с Джо Байденом на саммите G20
завтрак, диетолог
Диетолог озвучила три худших варианта завтрака
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления