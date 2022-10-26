Более 28 кг ювелирных украшений пытались ввезти в Казахстан из Турции

В международном аэропорту Астаны задержали гражданина, который пытался ввезти из Стамбула в Казахстан 7178 единиц контрабандных ювелирных изделий. Их вес составил более 28 кг. Об этом Zakon.kz сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу.

Этот факт противоречит правилам перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза.

Согласно заключению специалистов, общая таможенная стоимость незадекларированных «ювелирных изделий» превысила 560 млн тенге, – говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено в суд.

5 августа более 4 млн пачек контрабандных сигарет пытались ввезти в Казахстан. В Комитете государственных доходов МФ РК сообщили, что, по предварительным подсчетам, в бюджет из-за контрабанды не поступило около 1,2 млрд тенге в виде таможенных платежей, налогов и акциза.

4 августа стало известно, что в Казахстан ввозили поддельные лекарства. Около 700 фактов нарушений по ввозу поддельных лекарств в Казахстан зафиксировано за последние два года, сообщила на брифинге министр здравоохранения Ажар Гиният.