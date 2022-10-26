Операторы связи заплатили около 271 млн тенге за плохой интернет

За плохой интернет казахстанские операторы связи заплатили около 271 млн тенге. Об этом в кулуарах Мажилиса рассказал вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что в целом в Казахстане усиливается ответственность для операторов связи.

Насколько я знаю, порядка 271 млн штрафов уже оплатили операторы связи. Мы внесли изменения в соответствующее законодательство, утвердили параметры качества связи. Если у вас возникла проблема, вы можете подать жалобу через систему E-otinish в Комитет связи при нашем министерстве. Наши территориальные специалисты выедут, все проверят. Если же будут нарушения по вопросам качества, то соответствующий штраф будет выписан. Асет Турысов

Журналисты также поинтересовались у Асета Турысова, какой связью он пользуется и сталкивался ли он с проблемами.

У меня Activ. В принципе, работает достаточно приемлемо для моих потребностей, – ответил Асет Турысов.

Периодически казахстанцы продолжают жаловаться на сбои в работе интернета. В частности, на сбои жаловались пользователи всех казахстанских операторов связи.

В пресс-службах Tele2, Kcell и Beeline Казахстан сообщили, что сети операторов работают в штатном режиме, а также отметили, что проблема глобальная и не на стороне операторов.