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Казахстанцы продолжают жаловаться на сбои в работе интернета

Казахстанцы продолжают жаловаться на сбои в работе интернета Фото: unsplash
Вот уже несколько дней в различных регионах Казахстана наблюдаются сбои в работе интернета, которые не прекратились по сей день, сообщает Zakon.kz.

В частности, на сбои жалуются пользователи всех казахстанских операторов связи.

плохой интернет комментарии

Фото: Zakon.kz

Вчера, 28 сентября, в пресс-службах Tele2, Kcell и Beeline Казахстан сообщили, что сети операторов работают в штатном режиме, а также отметили, что проблема глобальная и не на стороне операторов.

Из-за сбоя интернет-соединения регистрация на рейсы в алматинском и атырауском аэропортах производилась вручную, что привело к задержке рейсов.

Позднее в АО "Государственная техническая служба" сообщили, что на протяжении нескольких дней продолжаются кибератаки на Казнет, в частности, на сайты госорганов, что привело к задержкам соединения интернета. Кибератаки, как предположили в АО "ГТС", связаны с происходящими общественными событиями в стране и мире.

В этот же день вечером в Государственной технической службе раскрыли подробности хакерских атак на Казнет. В АО уточнили, что вредоносная активность впервые была замечена 24 сентября и постоянно увеличивалась, а пик атаки пришелся на 28 сентября. Для DDoS-атаки использовались сети из зараженных компьютеров и IoT-устройств, называемые ботнетами.

Редакция обратилась за комментарием в пресс-службу АО "Государственная техническая служба".

25 сентября стало известно, что DDoS-атака совершена на Казнет. Тогда в АО "ГТС" сообщили, что масштабные кибератаки приводят к росту нагрузки на магистральных каналах операторов связи.

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