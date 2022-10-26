В Казахстане внедрят систему страхования от безработицы

Фото: Zakon.kz

26 октября, выступая в Республиканском общественном штабе в качестве кандидата в президенты Республики Казахстан, Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране будет усилена система поддержки временно нетрудоустроенных граждан, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, государство внедрит систему страхования от безработицы. Размеры социальных выплат по потере работы увеличим до 45% от дохода. Касым-Жомарт Токаев Также глава государства напомнил, что с 2024 года начнется реализацию новой масштабной инициативы "Нацфонд – детям". Обеспечим ежегодное перечисление в общественный фонд "Қазақстан халқына" не менее 7% от чистого дохода фонда "Самрук-Қазына". Касым-Жомарт Токаев Все эти меры, как подчеркнул президент, "станут прямым отражением справедливой социальной политики государства". Новость по теме Токаев: Все, что по праву принадлежит народу Казахстана, будет служить его интересам Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил о накопившихся системных проблемах в Казахстане. Также Касым-Жомарт Токаев заявил, что олигополии в стране породили огромное социальное неравенство.

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