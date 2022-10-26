Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане внедрят систему страхования от безработицы

В Казахстане внедрят систему страхования от безработицы Фото: Zakon.kz
26 октября, выступая в Республиканском общественном штабе в качестве кандидата в президенты Республики Казахстан, Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране будет усилена система поддержки временно нетрудоустроенных граждан, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, государство внедрит систему страхования от безработицы.

Размеры социальных выплат по потере работы увеличим до 45% от дохода.Касым-Жомарт Токаев

Также глава государства напомнил, что с 2024 года начнется реализацию новой масштабной инициативы "Нацфонд – детям".

Обеспечим ежегодное перечисление в общественный фонд "Қазақстан халқына" не менее 7% от чистого дохода фонда "Самрук-Қазына".Касым-Жомарт Токаев

Все эти меры, как подчеркнул президент, "станут прямым отражением справедливой социальной политики государства".

Новость по теме

Токаев: Все, что по праву принадлежит народу Казахстана, будет служить его интересам

Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил о накопившихся системных проблемах в Казахстане. Также Касым-Жомарт Токаев заявил, что олигополии в стране породили огромное социальное неравенство.

Динара Халдарова
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Украина
Ситуация в Украине: беженцев призвали не возвращаться в страну зимой, Москва ответила на санкции ЕС
самый высокий небоскреб в ОАЭ
Флаг Казахстана украсил самый высокий небоскреб в Дубае
флаги Великобритании и США
Новый премьер Великобритании договорился о встрече с Джо Байденом на саммите G20
завтрак, диетолог
Диетолог озвучила три худших варианта завтрака
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления