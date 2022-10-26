Более 480 млн тенге взыскано с недропользователей в Мангистау

Прокуратурой Мангистауской области установлены факты неисполнения недропользователями контрактных обязательств по выплате в бюджет денежных средств на развитие социальных программ региона, сообщает Zakon.kz.

Как показал анализ областной прокуратуры, отдельные недропользователи региона не исполняли свои контрактные обязательства по уплате в бюджет средств на реализацию социальных программ.

По предварительным данным, общая сумма неисполненных обязательств составила 483 млн тенге. По акту надзора прокуратуры вся сумма уже взыскана в бюджет, работа по выявлению других фактов неисполнения контрактных обязательств продолжается. Пресс-служба прокуратуры Мангистауской области

В ведомстве напомнили, что, согласно ст. 5 Кодекса РК "О недрах и недропользовании", рациональное управление государственным фондом недр обеспечивается предоставлением права недропользования в целях экономического роста государства и благосостояния общества.

Предоставление права на недропользование при наличии лицензии осуществляется путем заключения контрактов с государством. При этом, помимо установленных налоговых и иных платежей, пользователь недр обязан выделять целевые денежные средства на социальное развитие региона. Пресс-служба прокуратуры Мангистауской области

Иными словами, как отметили в ведомстве, добывая и реализуя полезные ископаемые, недропользователи обязаны перечислять в местный бюджет денежные средства, которые в последующем используются акиматом для строительства школ, больниц, детских садов и других полезных для граждан объектов.

25 июля стало известно, что с 2024 года казахстанские недропользователи перейдут на новую систему учета нефти.