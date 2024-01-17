Нарушения на 105 млн тенге допустили недропользователи в Абайской области

26 предприятий-недропользователей в Абайской области уклонялись от выплаты денег, предназначенных для социально-экономического развития региона, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Абайской области 17 января, ведомство проанализировало соблюдение лицензионных и контрактных обязательств недропользователями региона. В итоге прокуроры выявили серьезные нарушения.

"Согласно контрактам, недропользователи обязаны ежегодно выплачивать средства на социально-экономическое развитие Абайской области и ее инфраструктуры. При анализе выявили 26 предприятий, которые уклонялись от уплаты этих денег", – отметили в пресс-службе надзорного органа.

В соответствии с прокурорским актом с предприятий, которые нарушили условия контрактов, взыскали в доход государства свыше 105 млн тенге.

Ранее двух крупных недропользователей в Атырауской области оштрафовали почти на 11 млрд тенге за нарушения экологического законодательства.