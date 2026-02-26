#Референдум-2026
События

КНБ раскрыл результаты международной спецоперации

наркотики, сотрудники КНБ, задержания, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 09:16 Фото: gov.kz
В январе 2026 года Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана совместно с компетентными органами иностранного государства провел международную антинаркотическую операцию, сообщает Zakon.kz.

Детали озвучили в ведомстве сегодня, 26 февраля 2026 года.

Так, согласно данным Комитета, в результате совместных действий в Алматы при получении 8 кг синтетического вещества метамфетамин задержан казахстанец.

Теперь по данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.

"С санкции суда в отношении задержанного избрана мера пресечения содержание под стражей".Пресс-служба КНБ РК

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

6 февраля мы также рассказывали, что сотрудники КНБ и Министерства внутренних дел (МВД) провели масштабную спецоперацию против преступных группировок в регионах страны.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
