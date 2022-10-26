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Казахстанский холостяк обратился к подписчикам

Казахстанский миллионер обратился к подписчикам Фото: Instagram/dimashadilet
Известный миллионер из Казахстана Димаш Адилет обрадовал подписчиков новой публикацией на странице в Instagram. Он отметил, что никогда не был блогером, но попытается наверстать упущенное, сообщает Zakon.kz.

Он уточнил, что в его жизни происходило много интересного и хорошего последние месяцы.

Адилет добавил, что он инвестор, не блогер (и никогда не был). И, по его словам, за 10 лет существования Instagram и большой аудитории так и не выработал привычку публиковать контент с регулярными интервалами.

Поэтому, как говорится в подписи к фотографии, время от времени отдыхает от соцсетей.

Я вновь возвращаю активность страницы, так что попробуем за неделю все наверстать, включая наше общение. Так что проверяйте stories и посты. Рассказывайте, как вы?Димаш Адилет

В августе популярный казахстанский холостяк спрашивал совета у подписчиков касательно своего автомобиля.

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