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Император Японии впервые за три года поприветствует жителей страны на Новый год

Япония император Фото: pixabay
Жители Японии впервые с начала пандемии коронавируса смогут прийти ко дворцу, чтобы поздравить императора Нарухито с наступившим 2023 годом, сообщает Zakon.kz.

Управление императорского двора готовится возобновить это традиционное мероприятие, которое отменялось в прошлом и нынешнем годах из-за пандемии, сообщает ТАСС.

До этого каждое 2 января десятки тысяч граждан приходили к императорскому дворцу, чтобы поздравить с Новым годом Нарухито. Он вместе с членами семьи выходил на специальный балкон, защищенный пуленепробиваемым стеклом, чтобы поблагодарить собравшихся и пожелать им благополучия в наступившем году.

Нарухито, вступивший на престол в 2019 году, лично приветствовал японцев по случаю Нового года один раз – в 2020 году, тогда ко дворцу пришли более 68 тыс. человек. В последующие годы ограничивались специальным видеообращением императора.

Управление императорского двора рассматривает различные меры, чтобы избежать чрезмерного скопления людей и распространения ковида. В частности, людям придется заранее подавать заявки на посещение. Если их будет слишком много, среди подавших заявки проведут лотерею. Чтобы лицезреть императора, придется носить защитные медицинские маски на открытом воздухе.

Рассматривается возможность возобновления осенних и весенних мероприятий, во время которых для людей открывают закрытую часть территории императорского дворца – улицу Инуи, проходящую с севера на юг (от ворот Инуи до ворот Сакасита). Попасть туда гражданам можно дважды в год – когда весной цветет сакура и когда осенью желтеет листва.

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